Isaki Lacuesta rueda la adaptación de 'Obra maestra' de Juan Tallón, sobre la desaparación de una escultura de 38 toneladas del Reina Sofía

La nueva película del cineasta Isaki Lacuesta indagará en la misteriosa desaparición de una escultura de Richard Serra de 38 toneladas del Museo Reina Sofía de Madrid. El gerundense está rodando 'Obra maestra', que parte del libro homónimo de Juan Tallón, a medio camino entre la novela de no ficción y la crónica novelada, y, en paralelo, busca protagonistas para su próximo proyecto, la película 'El fondo del lago', que filmará este verano en Banyoles.

Publicada en 2022 por Anagrama, la novela 'Obra maestra' intenta aportar luz, a un ritmo casi de thriller, sobre la sonada desaparición de 'Equal-Parallel/Guernica-Bengasi', una escultura formada por cuatro bloques de acero de muy gran formato que el artista Richard Serra creó en el año 1986 para el Reina Sofía. En 1990, por falta de espacio, el museo madrileño decidió encargar a una empresa de almacenamiento de arte que la guardara en una nave de Arganda del Rey y cuando, quince años más tarde, la quiso recuperar, la obra se había hecho derrumbada. La empresa que la custodiaba ya ni siquiera existía y no había ninguna pista ni de cuándo, ni cómo, ni en manos de quien había desaparecido la pieza.

Junto con Adrià Pinto, Lacuesta firma el guión de lo que define como «una mezcla de documental y falso documental», una producción que, si todo va bien, se estrenará el próximo año.

La cinta, que se está rodando entre Madrid, País Vasco y Barcelona, recrea la investigación de Tallón tal y como la reproduce el escritor y colaborador de Diari de Girona en el libro, como un mosaico de voces que «incluye desde ministros a ladrones o chatarreros», explica el gerundense.

Regreso a Banyoles

En paralelo, el realizador ultima el reparto de 'El fondo del lago', una película de ficción que rodará este verano en Banyoles y que producirá J.A. Bayona.

El equipo de Lacuesta está buscando a jóvenes, tanto chicos como chicas, de entre trece y quince años para completar el reparto, que todavía no se ha hecho público. Los escogidos protagonizarán una historia de ficción inspirada en la infancia en la Banyoles de los 80 del mismo director, que, por primera vez, parte de una experiencia propia para trabajar.

Con guión de Lacuesta, Isa Campo y Fran Araújo, 'El fondo del lago' narrará la transición de la infancia a la adolescencia de unos jóvenes en la Banyoles preolímpica. El director adelanta que el rodaje se centrará en localizaciones exteriores, con un peso destacado por el estanque, pero también por otros lugares de la ciudad que todavía conservan una apariencia similar a la de los 80.

Con todo, el proyecto de Lacuesta que veremos más bien será la serie 'Ravalejar', que se estrenará en mayo en HBO Max y después pasará por 3Cat. La ficción, que se estrenó mundialmente en febrero en la sección oficial de la Berlinale, promete ser una de las ficciones televisivas del año.

La serie está creada por Pol Rodríguez, a partir de la historia de su familia. Rodríguez firma la dirección con Lacuesta, con la que ya hizo tándem en la película Segundo premio. Protagonizada por Enric Auquer, Maria Rodríguez Soto, Sergi López y Francesc Orella, se sitúa en el Raval de Barcelona, donde el restaurante centenario Can Mosques se enfrenta a un desahucio por culpa de un fondo de inversión.