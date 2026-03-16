Harry Styles arrebata a Bad Gyal el número 1 de discos en España

"Kiss All The Time. Disco, Occasionally", de Harry Styles, se ha hecho en su estreno con el número 1 de los discos de mayor éxito en España en la última semana, por delante de otra novedad importante, "Más cara" de Bad Gyal, que ha debutado en el número 2.

La lista oficial publicada por Promusicae, con los datos de reproducciones y ventas físicas entre el 6 y el 12 de marzo, así lo recoge, con un podio en el que por primera vez en mucho tiempo no aparecen ni "Debí tirar más fotos" de Bad Bunny ni "Lux" de Rosalía, cuarto y quinto, respectivamente.

El tercer lugar es para "Por si mañana no estoy", de Omar Courtz, que fue número 1 las dos semanas previas y se mantiene fuerte en un top 10 que completan "The Romantic" de Bruno Mars (sexto, tras su estreno en el número 3), "Cuarto azul" de Aitana (séptima), "Buenas noches" de Quevedo (octavo), "Borondo" de Beéle (noveno) e "Hijos de la ruina vol. 4" de Natos y Waor junto a Recycled J (décimo).

Chambao celebra 25 años de carrera

La siguiente novedad de la lista no aparece hasta el puesto vigésimo primero y se trata de "25º Aniversario", el último disco de Chambao, en el que celebra su cuarto de siglo en la música con colaboraciones junto a Alejandro Sanz, Pablo Alborán o Ricky Martin, entre otros.

Que el número 1 en la lista genérica haya caído del lado de Harry Styles se explica en buena medida por la buena recepción de su álbum en vinilo, que también ha sido número 1 en la clasificación de ese formato, mientras que Bad Gyal solo ha lanzado de momento su disco en versión digital.

De hecho, cabe resaltar que la versión en este formato físico de su anterior álbum, "La joia" (2024), ha vuelto a entrar en lista, ocupando la sexta plaza.

Entre medias aparecen "Debí tirar más fotos" de Bad Bunny, en segundo lugar, y "Lux" de Rosalía, en el tercero, repitiendo sus plazas de la semana previa. "La ley innata" de Extremoduro es cuarto, más o menos estable desde la muerte de Robe Iniesta, y "The Romantic", que fue el anterior número 1 en vinilos, cae sin embargo al quinto lugar.

Por tercera semana consecutiva se mantiene además inamovible el podio de las canciones de mayor éxito: "Ni borracho" de Quevedo es primera, seguida de "Forever Tu Gantel" de Omar Courtz con Ñengo Flow, segunda, y "Dardos" de Romeo Santos y Prince Royce, tercera.

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Como curiosidad, el tema "Más cara", que da nombre al disco de Bad Gyal, entra a las plazas de honor de esta lista y debuta en el sexto lugar.