Gira mundial
Este es el 'merchandising' oficial del 'Lux Tour' de Rosalía: productos y precios
La colección de productos de la gira de la cantante, que arranca este lunes en Lyon, incluye sudaderas, camisetas, gorras y un un 'zine', con precios que van de los 25 a los 90 euros
La cantante Rosalía está a punto de estrenar el 'Lux Tour' en Lyon (Francia) y los perfiles de fans ya han desvelado el 'merchandising' oficial que acompañará su gira internacional. Este primer concierto marcará el arranque de un recorrido europeo que continuará por ciudades como París, Zúrich y Milán, antes de llegar a España, con parada en Madrid y Barcelona, a finales de marzo y mediados de abril.
Según ya han compartido algunos fans en las redes sociales, la colección a la venta a la entrada del estadio apuesta por una estética sobria y minimalista, dominada principalmente por los colores negro, blanco y rojo, en línea con la identidad visual del último proyecto musical de la artista.
Sudadera con velo
Entre las prendas destacadas se encuentran dos sudaderas, una blanca y otra negra, ambas con gráficos del universo visual de 'Lux' y, en concreto, la capucha de la opción blanca tiene forma alargada de velo, en referencia a la portada del disco, donde Rosalía aparece con un hábito de monja.
Cada sudadera tiene un precio de 90 euros.
Camisetas
Entre las opciones de 'merchandising' también hay cuatro camisetas, dos en color blanco y dos en color negro. Una de las blancas cuenta con la frase "Red flag andante", verso de su canción 'La perla', y una de las negras tiene la palabra 'Lux' formando una cruz.
El precio de estas camisetas es de 45 euros.
Además, habrá una quinta una camiseta ajustada en marrón y blanco con el texto 'Lux Tour', con un precio de 50 euros.
Accesorios
La colección de 'merchandising' también incluye una gorra negra, con un degradado en medio que recuerda al halo rubio que se hizo en el pelo la cantante, por un precio de 40 euros.
La artista también ha lanzado su propio 'zine', con fotos exclusivas de la cantante y algunas letras de canciones. Este libro para fans tiene un precio de 25 euros.
Vinilo
Además, uno de los artículos que más expectación ha generado entre los seguidores es el vinilo, que se agotó cuando salió a la venta el disco. El vinilio tiene un precio de 45 euros.
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