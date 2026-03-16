Gira mundial de Rosalía, en directo | Última hora y todos los detalles del concierto de "LUX TOUR" en Lyon

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum "Lux" empieza este lunes en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses y del que apenas han trascendido detalles.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, "Lux", un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.

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A continuación te iremos contando en este hilo informativo las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

El veredicto de las listas de éxito Rosalía también hizo historia al convertirse en la primera artista en lograr cinco debuts en el número 1 de las listas de Billboard estadounidenses: Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover y la de World Albums.

Éxito del album En noviembre, días después de la publicación del álbum, 12 de sus canciones, entre ellas "La perla", "Berghain" o "Reliquia", se colaron en el Top 50 Global de las más escuchadas en Spotify.

Detalles de la gira La Orquesta Heritage, que ya acompañó a Rosalía en los premios Brit Awards, volverá a unirse a la artista en su gira mundial ‘LUX TOUR’.

Conciertos de Rosalía 2026 en Barcelona La gira de Rosalía está a punto de empezar. La artista inicia esta noche sus conciertos en Lyon y en menos de un mes estará pisando los escenarios de Madrid y Barcelona. La cantante catalana llegará al Palau Sant Jordi con cuatro conciertos los días 13, 15, 17 y 18 de abril.