Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oscar 2026Elecciones BarçaElecciones Castilla y LeónRosalíaAlfombra rojaOliver LaxeJavier BardemMejores vestidos OscarsHuelga profesoresTiempo CatalunyaGuerra en IránFrancisca Cadenas
instagramlinkedin

En Directo

Icono mundial

Gira mundial de Rosalía, en directo | Última hora y todos los detalles del concierto de "LUX TOUR" en Lyon

Aina, fan de Rosalía que viaja a Lyon para ver el inicio del 'Lux Tour': "Dormiremos en el bus de vuelta a Barcelona, pero estoy dispuesta a hacer el sacrificio por verla"

Lo que mueven las grandes giras como la de Rosalía: un millón de entradas y 100 millones de euros en ‘ticketing’

Rosalía en la alfombra roja de los Brit Awards.

Rosalía en la alfombra roja de los Brit Awards. / ZUMA vía Europa Press / ZUMA vía Europa Press

Jordi Bianciotto

Alba Giraldo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum "Lux" empieza este lunes en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses y del que apenas han trascendido detalles.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, "Lux", un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.

Noticias relacionadas

A continuación te iremos contando en este hilo informativo las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Primeras reacciones al estreno de 'Torrente, presidente': 'Para esto vale la pena ir al cine
  2. Centenares de personas despiden en Nueva York a Willie Colón entre aplausos y salsa
  3. La ceremonia de los Oscar corta de manera abrupta el discurso de los ganadores a mejor canción por 'Golden
  4. Crítica de 'Torrente, presidente': el casposo personaje creado por Santiago Segura revoluciona a la extrema derecha
  5. ‘Una batalla tras otra’ de Paul Thomas Anderson se impone a ‘Los pecadores’ con seis Oscars y 'Sirat' se va de vacío
  6. Megan Montaner: 'A día de hoy, si me lo puedo permitir, no volvería a una serie diaria
  7. Cinco amigos se hacen la misma foto desde 1982 cada cinco años: el resultado se vuelve viral
  8. El Torrente de Santiago Segura vuelve 12 años después con 150.000 entradas vendidas antes de su estreno

Sean Penn gana el Oscar a mejor actor de reparto pero no acude a la ceremonia: se va a Kiev para "apoyar a Ucrania"

Sean Penn gana el Oscar a mejor actor de reparto pero no acude a la ceremonia: se va a Kiev para "apoyar a Ucrania"

Amazon lanza Prime Video Ultra: cuánto costará y qué cambia en la suscripción

Amazon lanza Prime Video Ultra: cuánto costará y qué cambia en la suscripción

'Una batalla tras otra' de Paul Thomas Anderson se impone a 'Los pecadores' con seis Oscar y 'Sirat' se va de vacío

'Una batalla tras otra' de Paul Thomas Anderson se impone a 'Los pecadores' con seis Oscar y 'Sirat' se va de vacío

Aina, fan de Rosalía que viaja a Lyon para ver el inicio del 'Lux Tour': "Dormiremos en el bus de vuelta a Barcelona, pero estoy dispuesta a hacer el sacrificio por verla"

Aina, fan de Rosalía que viaja a Lyon para ver el inicio del 'Lux Tour': "Dormiremos en el bus de vuelta a Barcelona, pero estoy dispuesta a hacer el sacrificio por verla"

¿Amar es destruir? Rosalía, ‘Berghain’ y la (de)construcción del amor romántico

¿Amar es destruir? Rosalía, ‘Berghain’ y la (de)construcción del amor romántico

Gira de Rosalía 2026 en España: fechas de 'Lux', entradas y todo sobre los conciertos en Madrid y Barcelona

Cuando eres Michael B. Jordan y decides irte a una hamburguesería a celebrar que has ganado un Oscar

Cuando eres Michael B. Jordan y decides irte a una hamburguesería a celebrar que has ganado un Oscar

Gira mundial de Rosalía, en directo | Última hora y todos los detalles del concierto de "LUX TOUR" en Lyon

Gira mundial de Rosalía, en directo | Última hora y todos los detalles del concierto de "LUX TOUR" en Lyon