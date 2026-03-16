Ganadores premios Oscar 2026, última hora en directo: ‘Una batalla tras otra’ de Paul Thomas Anderson se impone a ‘Los pecadores’ con seis Oscars y Sirat se va de vacío

'Una batallas tras otra' de Paul Thomas Anderson se ha coronado en la madrugada de este domingo como la película más galardonada de la 98 edición de los Óscar, con seis premios, entre ellos el de mejor película y mejor director.

'Sirat' del director gallego Oliver Laxe, no ha podido cumplir el sueño de lograr un Oscar. El premio a mejor película internacional ha ido para la película Noruega 'Valor sentimental', de Joachim Trier, que también se ha impuesto a la cinta brasileña 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho. Y el premio a Mejor Sonido ha ido finalmente para 'F1'.

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Pese a que 'Los pecadores' llegaba con 16 nominaciones a los premios, finalmente la película se ha llevado 4 galardones, entre ellos el de Mejor Actor a Michel B Jordan. Jessie Buckley ha ganado el de Mejor Actriz.

El Institut Català de les Empreses Culturals cree que el paso de 'Sirât' por los Oscars “posiciona el cine catalán” en un lugar “excepcional” El director del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Edgar Garcia, ha valorado el paso de 'Sirât' por los Oscar como un paso que posiciona el cine catalán "en lugar excepcional" tanto a nivel artístico como técnico. 'Sirât', que tiene un 60% de producción catalana y que ha contado con el apoyo del ICEC, ha salido de la gala de la Academia de Hollywood sin ninguna de las dos estatuillas a las que optaba, pero Garcia cree que el haber sido nominados certifica que el cine catalán se está situando en el mapa de festivales. "Lo que es una excepción se está empezando a normalizar y se está generando una pequeña tendencia".

Laxe lamenta que 'Sirat' no se llevara el galardón a Mejor Sonido El cineasta Oliver Laxe ha lamentado que Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, nominadas a Mejor Sonido por 'Sirat', hubiesen perdido contra la taquillera 'F1'. "Ahí teníamos un poco de esperanza, pero claro, estábamos compitiendo contra Apple. Haber estado en el barullo de esos coches de carreras de formula 1 ya es un mérito", ha añadido. Laxe ha insistido en la buena relación que le ayudó a forjar la película con la Academia de Hollywood: "Siguen dándonos amor y diciéndonos, queremos más de vuestra movida". También ha asegurado que esta experiencia le ha dejado más confianza y la seguridad de que su arte va por buen camino. "Se demuestra que un cine mas frágil, no académico, mas sensorial, tiene su lugar y que ahí hay una cantera donde picar", ha afirmado. EFE

Oliver Laxe: "Me han gustado los premios, me parecen muy justos" El director español Oliver Laxe ha asegurado que le han parecido "muy justos" los Óscar otorgados esta madrugada en Los Ángeles, en los que el premio a la Mejor Película Internacional, al que aspiraba su cinta 'Sirat', fue para 'Sentimental Value' ('Valor sentimental') del noruego Joachim Trier. "Me siento muy contento, no sé por qué la verdad, me han gustado los premios, me parecen muy justos y me he alegrado mucho por Joachim ", dijo Laxe a medios tras finalizar la ceremonia en la fiesta de la Sociedad de servicios para los productores audiovisuales (EGEDA).

Surcoreanos festejan triunfo de "Las guerreras K-pop" en los Óscar Aficionados y medios de Corea del Sur celebraron el lunes el éxito de "Las guerreras K-pop", luego de que la película ganara dos premios Óscar y cimentó el creciente panteón de logros culturales del país asiático. La cinta animada de fantasía, que presenta un enfrentamiento del bien contra el mal basada en mitología coreana y con una contagiosa banda sonora de K-pop, ganó el domingo los Premios de la Academia a mejor película animada y mejor canción original. Antes del Óscar, ya se había convertido en la película original más vista en Netflix y acumuló galardones, incluyendo un Grammy por la canción "Golden". Surcoreanos exaltaron la más reciente de sus creaciones culturales en contagiar al mundo con el "K-síndrome", como se conoce a la irresistible atracción de las películas, música, libros, moda y culinaria del país asiático.

Homenajes a Rob Reiner y Robert Redford Y entre los momentos más emotivos destacaron los homenajes a los artistas fallecidos este año, entre los que destacaron al cineasta Rob Reiner y al actor Robert Redford. Barbra Streisand dedicó unas sentidas palabras a su amigo Redford y cantó un fragmento de la oscarizada canción 'The Way We Were', de la película 'Tal como éramos'en la que compartieron pantalla. El comediante Billy Crystal fue el encargado de honrar la memoria de Reiner, asesinado el pasado diciembre, a quien describió como una de las figuras más influyentes de Hollywood y destacó su activismo. Informa Efe.

De la sorpresa de Anna Wintour al temido momento de Adrien Brody Más allá de las reivindicaciones políticas, la 98 edición de los premios más importantes del cine dejó momentos icónicos, como la aclamada aparición sorpresa de Anna Wintour o el temido asomo de un discurso interminable con el que amenazó, entre risas, el actor Adrien Brody, que le año pasado hizo el más largo en la historia de los premios. La directora de Vogue desde 1988 hasta 2025 apareció sobre el escenario junto a Anne Hathaway. Al presentar uno de los galardones, la icónica editora apeló a la complicidad del público llamando a la actriz 'Emily', en un guiño directo a su papel en 'El diablo viste de Prada', que sirvió para celebrar el histórico vínculo entre Wintour y el personaje de Miranda Priestly. El triunfo de Autumn Durald Arkapaw como primera mujer en la historia de la Academia en liderar la categoría de mejor fotografía por 'Los pecadores' también puso a la grada en pie, tras un discurso en el que invitó a todas las mujeres del auditorio a compartir su triunfo poniéndose de pie. "Sin vosotras yo no estaría aquí", dijo mientras era ovacionada en el teatro Dolby. Informa Efe.

Una gala que se prestó a la denuncia Trier conmovió al auditorio con un mensaje cargado de ternura y compromiso. Tras recoger el galardón a mejor película internacional por 'Valor sentimenta', evocó la sabiduría del novelista James Baldwin para recordar que el cuidado de la infancia es una responsabilidad universal, que debe estar por encima de cualquier directriz política. Lejos de la frialdad de otros escenarios, como los pasados Globos de Oro, la gala se prestó para las reivindicaciones políticas, pero también para el humor. Mucho más divertido y con mayor soltura que en la pasada edición se pudo ver a Conan O'Brien, quien condujo con maestría una ceremonia que avisó que tendría de todo: risas, crítica y un escenario que celebró el potencial del cine pese a todo.

Javier Bardem, el más reivindicativo Precisamente el actor español se presentó ante los más de 3.000 invitados a esta ceremonia con el discurso más crítico y arrollador. Su compromiso con la actualidad ya se percibía desde su llegada a la alfombra roja, por la que se paseó luciendo una pegatina de "No a la guerra" y un pin que abogaba por la paz en Palestina. "No a la guerra y Palestina libre", exclamó Bardem antes de dar paso a la presentación del premio en la categoría a mejor película internacional. Otro de los momentos que caló hondo en la sensibilidad de la noche fue el protagonizado por David Borenstein, director del premiado documental 'Mr. Nobody contra Putin', quien transformó su ascenso al estrado en una sentida apelación a la Humanidad. "Hay algunos países en los que, en lugar de estrellas fugaces, lanzan bombas y drones. En nombre de nuestro futuro, en nombre de todos nuestros hijos, ¡detengan estas guerras ahora!", dijo Borenstein en un discurso poderoso, al que le siguió un prolongado aplauso del público. Mientras, Paul Thomas Anderson dijo, al recoger el premio a mejor guión adaptado, que estamos dejando "un mundo muy alocado", pero mostró su esperanza en que las generaciones futuras "traigan un poco de luz a este mundo". Informa Efe.

La política recupera espacio en la gala de los Oscar con un mensaje al fin de la guerra La 98 edición de los premios Óscar recobró este domingo el pulso político, con varias proclamas exigiendo el fin de la guerra, además de homenajes que recordaron a estrellas fallecidas como Rob Reiner o el icónico Robert Redford. Desde el discurso de apertura hasta los agradecimientos de las categorías principales, figuras de la talla del español Javier Bardem o el director noruego Joachim Trier aprovecharon sus minutos frente al micrófono para denunciar el tenso contexto geopolítico internacional. Esta ceremonia, más allá de los galardones, también se esperaba con expectación para ver si Hollywood rompía su silencio sobre la situación actual, tanto dentro como fuera de las fronteras del país. Informa Efe.