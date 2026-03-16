Ganadores Oscars 2026, en directo | Lista de premiados: mejor película, actor y actriz y última hora de la gala

'Una batallas tras otra' de Paul Thomas Anderson se ha coronado en la madrugada de este domingo como la película más galardonada de la 98 edición de los Óscar, con seis premios, entre ellos el de mejor película y mejor director.

'Sirat' del director gallego Oliver Laxe, no ha podido cumplir el sueño de lograr un Oscar. El premio a mejor película internacional ha ido para la película Noruega 'Valor sentimental', de Joachim Trier, que también se ha impuesto a la cinta brasileña 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho. Y el premio a Mejor Sonido ha ido finalmente para 'F1'.

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Pese a que 'Los pecadores' llegaba con 16 nominaciones a los premios, finalmente la película se ha llevado 4 galardones, entre ellos el de Mejor Actor a Michel B Jordan. Jessie Buckley ha ganado el de Mejor Actriz.

Sean Penn gana el Oscar a mejor actor de reparto pero no acude a la ceremonia: se va a Kiev para "apoyar a Ucrania" El actor Sean Penn ha ganado el Oscar este domingo a mejor actor de reparto por su interpretación en la película 'Una batalla tras otra', aunque no ha acudido a la ceremonia para recogerlo. "Sean Penn no pudo estar aquí esta noche... o no quiso... así que aceptaré este premio en su nombre", ha declarado el actor Kieran Culkin al presentar el galardón. El intérprete se encuentra en Kiev para "apoyar a Ucrania" y debería ser recibido el lunes por el presidente Volodymyr Zelensky, indicó a la AFP un alto responsable ucraniano.

ENCUESTA | De Emma Stone a Anne Hathaway y Nicole Kidman, los mejores y peores 'looks' de la alfombra roja de los Oscar 2026 Las estrellas más rutilantes de Hollywood han desfilado este domingo por la alfombra roja de la 98ª edición de los Premios de la Academia, la noche más importante de la industria cinematográfica, donde además la moda tiene un gran papel protagonista. El guion de la gala ha tenido una consigna clara: ellas, plumas; ellos, broches. Mientras las actrices han recuperado el gran gesto dramático del viejo Hollywood, los hombres encontraban en la solapa su pequeño territorio para destacar. Las plumas han sido el detalle más escénico de la noche: Demi Moore llevó un Gucci palabra de honor en tonos oscuros y verdes con un despliegue de plumas casi gótico; Nicole Kidman apostó por un diseño en crema bordado y rematado con bajos emplumados; y Teyana Taylor elevó la tendencia con un Chanel blanco y negro, transparente, ajustado y con cola de sirena. Ellas no solo desfilaron: flotaron, ocuparon espacio, dejaron teatralidad. | Vota por tu estilismo favorito

Nando Salvà ¿Por qué ha ganado 'Una batalla tras otra' en los Oscar 2026? Cinco claves del triunfo de Paul Thomas Anderson En una industria cinematográfica azotada por la crisis, 'Una batalla tras otra' representa un ideal: es una película a la vez audaz y accesible, que ofrece el tipo de placeres viscerales que asociamos al cine de género pero también reflexiones sobre nuestro tiempo, y que demuestra el beneficio que la impronta personal de un creador puede aportar al engranaje maquinal de Hollywood. Sin embargo, eso mismo o algo muy parecido puede decirse de 'Los pecadores'. ¿Por qué, entonces, fue la de Paul Thomas Anderson la película triunfadora de la ceremonia de anoche? | Cinco claves para explicar el éxito de 'Una batalla tras otra' en los Oscar

El presidente surcoreano destaca el "orgullo" de los dos Óscar a 'K-pop Demon Hunters' El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, destacó este lunes el "orgullo" que sienten todos los coreanos tras los dos premios Óscar recibidos por el fenómeno global de la animación y la música 'K-Pop Demon Hunters'. "Expreso mi más profundo agradecimiento a la directora Maggie Kang y a todo el equipo de producción (...). Han infundido un orgullo inmenso en Corea del Sur y en los coreanos de todo el mundo ", escribió el mandatario en redes sociales. El éxito de la cinta, que este domingo se hizo con los galardones a mejor película de animación y mejor canción original -por 'Golden'- en la gala de los Óscar, ha sido arrollador desde su estreno en junio del año pasado, convirtiéndose en la película más vista en Netflix, con 325 millones de visionados.

Alba Giraldo Los olvidados del 'in memoriam' de los Oscar: de Eric Dane a Brigitte Bardot El 'in memoriam' de la ceremonia de los premios Oscar ha recordado un año más a las figuras del cine fallecidas durante el último año, como Robert Redford, Diane Keaton, Rob Reiner, Catherine O’Hara, Robert Duvall y Diane Ladd. Sin embargo, el homenaje no ha incluido a todas las personalidades fallecidas en el último año. Como ha publicado 'Variety', entre los nombres no han aparecido personalidades como James Van Der Beek, Eric Dane, Malcolm-Jamal Warner, Robert Carradine, June Lockhart, el actor Bud Cort y la icónica actriz francesa Brigitte Bardot. Otros artistas han sido recordados en la lista publicada en la página web oficial de la Academia, pero no en la emisión televisiva. Entre ellos figuran George Wendt, Julian McMahon, James Ransone, Danielle Spencer, Loretta Swit y Demond Wilson.

Laxe llega a los Oscar con un pin pro Palestina: "hay que sostener el dolor del mundo" El español Oliver Laxe llegó sonriendo a la gala de los Óscar, donde su película 'Sirat' opta a dos premios. Vestido de negro, su larga melena suelta y un pin de sandia, el símbolo de apoyo al pueblo palestino, porque, aseguró a EFE, "hay que sostener el dolor de todo el mundo". "Y los palestinos están sufriendo, sin dudarlo", señaló el cineasta, que aseguró que hay que tener "en nuestra conciencia ese dolor y sostenerlo un poco, ayudar a sostener ese dolor".

Alba Giraldo El entrañable momento de Barbra Streisand en los Oscar en homenaje a Robert Redford: "Lo extraño ahora más que nunca" La cantante Barbra Streisand ha protagonizado un momento entrañable en la gala de los premios Oscar 2026 al dedicar durante el 'in memoriam' unas palabras a Robert Redford, fallecido el pasado mes de septiembre, y una breve interpretación de la canción 'The Way We Were'. "Después de leer el primer guion de 'Tal como éramos' solamente me pude imaginar una persona en el papel y era Robert Redford", ha recordado la intérprete en su recuerdo al intérprete con el que compartió ese papel protagónico. "Era un actor brillante y sutil", ha expresado.

Juan Manuel Freire Oscar 2026: los 10 momentos clave de la gala La gala de los Oscar llegaba este año en mitad de una guerra y bajo la amenaza del presunto plan de Irán de atacar California con drones. Pero nada de ello impidió a Hollywood autocelebrarse, reivindicarse y mirar hacia el futuro en días de miedo existencial por la supervivencia de la industria. Aquí resumimos en 10 puntos lo que se vivió en el Dolby Theater de Los Ángeles en nuestra madrugada del domingo al lunes. | Los 10 mejores momentos de los Oscar

Jessie Buckley, mejor actriz por 'Hamnet': de ser finalista de un 'talent' que la menospreció a cautivar a Hollywood Basada en la aclamada novela homónima de Maggie O’Farrell protagonizada por William Shakespeare y sobre todo por quien fue su esposa, Agnes (o Anne) Hathaway, ‘Hamnet’ se sirve de la angustia experimentada por la pareja tras el fallecimiento de su hijo de 11 años, que tal vez inspiró al bardo a escribir Hamlet, para reflexionar sobre el dolor de la pérdida y el poder del arte para ayudarnos a afrontarlo. | Jessie Buckley, mejor actriz por 'Hamnet'