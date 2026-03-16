Ganadores Oscars 2026, en directo: última hora de los premios, mejores momentos y alfombra roja

'Una batallas tras otra' de Paul Thomas Anderson se ha coronado en la madrugada de este domingo como la película más galardonada de la 98 edición de los Óscar, con seis premios, entre ellos el de mejor película y mejor director.

'Sirat' del director gallego Oliver Laxe, no ha podido cumplir el sueño de lograr un Oscar. El premio a mejor película internacional ha ido para la película Noruega 'Valor sentimental', de Joachim Trier, que también se ha impuesto a la cinta brasileña 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho. Y el premio a Mejor Sonido ha ido finalmente para 'F1'.

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Pese a que 'Los pecadores' llegaba con 16 nominaciones a los premios, finalmente la película se ha llevado 4 galardones, entre ellos el de Mejor Actor a Michel B Jordan. Jessie Buckley ha ganado el de Mejor Actriz.

Hollywood también hace fila: nervios, risas y secretos detrás de la gala Jacob Elordi en el bar del Teatro Dolby con su madre, Emma Stone corriendo a ocupar su asiento una vez más y una fiesta que se vive tanto dentro como fuera de la sala donde se celebra la gala de los Oscar: así transcurre la noche más importante de Hollywood más allá de las cámaras. "¿Estamos en el aire? Uno nunca sabe…" preguntaba sinceramente el presentador de la 98 edición de estos premios de la Academia en los que se coronó 'Una batalla tras otras' con la estatuilla a mejor película, dejando ver que ni si quiera en un evento tan calculado todo está completamente bajo control. El glamur de la gala de estos premios se despliega cada año en la inmensidad de la alfombra roja, entre cortinas doradas que transforman lo que en un día cualquiera es un centro comercial, y enormes estatuas de Óscar repartidas por cada rincón, pero tras bastidores la noche transcurre entre prisas, conversaciones improvisadas y brindis inesperados.

Quim Casas Oscar 2026: Un reparto aún más previsible que de costumbre La entrega de los Oscar necesitaría de cualquiera de los guionistas que trabajó con Alfred Hitchcock o, en tiempos más recientes, del más imaginativo Charlie Kaufman. Solo así se sacarían de encima esta sensación tan previsible que tiene casi siempre; este año aún más. Desde los intereses españoles se sabía que 'Sirat' lo tenía muy difícil en cualquiera de las dos categorías en las que estaba nominada. Y se sabía también qué títulos iban a arrebatarle el Oscar a la mejor película internacional ('Valor sentimental') y al mejor sonido ('F1: La película'). Ambos estaban más que cantados.

Rafael Tapounet Caza de inmigrantes, racistas de gatillo fácil y terrorismo 'antifa': EEUU, frente al espejo de 'Una batalla tras otra', ganadora del Oscar En las entrevistas promocionales que precedieron al estreno de 'Una batalla tras otra', el director Paul Thomas Anderson insistió una y otra vez en que la película no debía leerse en clave política sino que era mucho más "correcto" abordarla como una cinta de acción o como una película familiar sobre un padre que lucha por encontrar a su hija. Los temas de fondo, apuntó, son solo "un decorado". Es muy probable que ese empeño de Anderson en desactivar la carga ideológica de su filme fuera solo una forma de protegerse ante la previsible reacción de las filas trumpistas, que han llegado a presentar 'Una batalla tras otra' como "una irresponsable apología del terrorismo de izquierdas" y como una prueba irrefutable de que Hollywood sigue siendo un peligroso territorio 'woke'. En cualquier caso, se diría que el director no debió de compartir esas consideraciones sobre la naturaleza de la película con sus actores; al menos, esa es la impresión que quedó después de ver la convicción con la que Leonardo DiCaprio defendía públicamente que 'Una batalla tras otra' "es un espejo de dónde estamos y en qué estado nos encontramos como país y como mundo".

Rafael Tapounet "Es un empate, no estoy de coña": el séptimo premio 'ex aequo' en la historia de los Oscar Uno de los momentos más singulares de la gala de la 98ª edición de los Oscar se produjo cuando el actor y cómico Kumail Nanjiani anunció el ganador del premio al mejor cortometraje de ficción. "Es un empate, no estoy de coña", dijo después de abrir el sobre. Las películas 'The singers' y 'Two people exchanging saliva' compartieron el galardón, una situación que solo se había dado antes seis veces en los casi 100 años de historia de los Oscar. "Ni siquiera sabía que esto pudiera pasar", confesó el director de 'The singers', Sam A. Davis.

¿Dónde ver 'Una batalla tras otra', ganadora a mejor película de los premios Oscar 2026? 'Una batalla tras otra', la película dirigida por Paul Thomas Anderson, fue la gran triunfadora en la 98 edición de los Oscar al hacerse con seis premios, incluyendo mejor película y mejor dirección. Estas son las plataformas dónde la película ya está disponible.

Inés Sánchez Javier Bardem irrumpe en los Oscar con el discurso más crítico: "Estamos en otra guerra ilegal, matando a gente inocente con las mismas mentiras" El tenso contexto geopolítico internacional, con Estados Unidos implicado en varios frentes diplomáticos y militares, ha marcado la 98 edición de los Premios Oscar. En un momento en el que reina un clima político cada vez más polarizado, la gala se ha convertido en un "altavoz" donde artistas, directores y profesionales de la industria han reivindicado la responsabilidad política y el papel de la cultura en tiempos de incertidumbre. Javier Bardem se ha erigido como uno de los más críticos en la gala, a la que ha acudido con una imponente pegatina de 'No a la guerra', que también lució en 2003 por la guerra de Irak. Y bajo ella, una chapa con la caricatura de Handala, un símbolo de la resistencia palestina creado en 1969.

El Institut Català de les Empreses Culturals cree que el paso de 'Sirât' por los Oscars “posiciona el cine catalán” en un lugar “excepcional” El director del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Edgar Garcia, ha valorado el paso de 'Sirât' por los Oscar como un paso que posiciona el cine catalán "en lugar excepcional" tanto a nivel artístico como técnico. 'Sirât', que tiene un 60% de producción catalana y que ha contado con el apoyo del ICEC, ha salido de la gala de la Academia de Hollywood sin ninguna de las dos estatuillas a las que optaba, pero Garcia cree que el haber sido nominados certifica que el cine catalán se está situando en el mapa de festivales. "Lo que es una excepción se está empezando a normalizar y se está generando una pequeña tendencia".

Laxe lamenta que 'Sirat' no se llevara el galardón a Mejor Sonido El cineasta Oliver Laxe ha lamentado que Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, nominadas a Mejor Sonido por 'Sirat', hubiesen perdido contra la taquillera 'F1'. "Ahí teníamos un poco de esperanza, pero claro, estábamos compitiendo contra Apple. Haber estado en el barullo de esos coches de carreras de formula 1 ya es un mérito", ha añadido. Laxe ha insistido en la buena relación que le ayudó a forjar la película con la Academia de Hollywood: "Siguen dándonos amor y diciéndonos, queremos más de vuestra movida". También ha asegurado que esta experiencia le ha dejado más confianza y la seguridad de que su arte va por buen camino. "Se demuestra que un cine mas frágil, no académico, mas sensorial, tiene su lugar y que ahí hay una cantera donde picar", ha afirmado. EFE

Oliver Laxe: "Me han gustado los premios, me parecen muy justos" El director español Oliver Laxe ha asegurado que le han parecido "muy justos" los Óscar otorgados esta madrugada en Los Ángeles, en los que el premio a la Mejor Película Internacional, al que aspiraba su cinta 'Sirat', fue para 'Sentimental Value' ('Valor sentimental') del noruego Joachim Trier. "Me siento muy contento, no sé por qué la verdad, me han gustado los premios, me parecen muy justos y me he alegrado mucho por Joachim ", dijo Laxe a medios tras finalizar la ceremonia en la fiesta de la Sociedad de servicios para los productores audiovisuales (EGEDA).