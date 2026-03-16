Ganadores Oscars 2026, en directo: lista de premiados y mejores vestidos de la alfombra roja

'Una batallas tras otra' de Paul Thomas Anderson se ha coronado en la madrugada de este domingo como la película más galardonada de la 98 edición de los Óscar, con seis premios, entre ellos el de mejor película y mejor director.

'Sirat' del director gallego Oliver Laxe, no ha podido cumplir el sueño de lograr un Oscar. El premio a mejor película internacional ha ido para la película Noruega 'Valor sentimental', de Joachim Trier, que también se ha impuesto a la cinta brasileña 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho. Y el premio a Mejor Sonido ha ido finalmente para 'F1'.

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Pese a que 'Los pecadores' llegaba con 16 nominaciones a los premios, finalmente la película se ha llevado 4 galardones, entre ellos el de Mejor Actor a Michel B Jordan. Jessie Buckley ha ganado el de Mejor Actriz.

El presidente surcoreano destaca el "orgullo" de los dos Óscar a 'K-pop Demon Hunters' El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, destacó este lunes el "orgullo" que sienten todos los coreanos tras los dos premios Óscar recibidos por el fenómeno global de la animación y la música 'K-Pop Demon Hunters'. "Expreso mi más profundo agradecimiento a la directora Maggie Kang y a todo el equipo de producción (...). Han infundido un orgullo inmenso en Corea del Sur y en los coreanos de todo el mundo ", escribió el mandatario en redes sociales. El éxito de la cinta, que este domingo se hizo con los galardones a mejor película de animación y mejor canción original -por 'Golden'- en la gala de los Óscar, ha sido arrollador desde su estreno en junio del año pasado, convirtiéndose en la película más vista en Netflix, con 325 millones de visionados.

Alba Giraldo Los olvidados del 'in memoriam' de los Oscar: de Eric Dane a Brigitte Bardot El 'in memoriam' de la ceremonia de los premios Oscar ha recordado un año más a las figuras del cine fallecidas durante el último año, como Robert Redford, Diane Keaton, Rob Reiner, Catherine O’Hara, Robert Duvall y Diane Ladd. Sin embargo, el homenaje no ha incluido a todas las personalidades fallecidas en el último año. Como ha publicado 'Variety', entre los nombres no han aparecido personalidades como James Van Der Beek, Eric Dane, Malcolm-Jamal Warner, Robert Carradine, June Lockhart, el actor Bud Cort y la icónica actriz francesa Brigitte Bardot. Otros artistas han sido recordados en la lista publicada en la página web oficial de la Academia, pero no en la emisión televisiva. Entre ellos figuran George Wendt, Julian McMahon, James Ransone, Danielle Spencer, Loretta Swit y Demond Wilson.

Laxe llega a los Oscar con un pin pro Palestina: "hay que sostener el dolor del mundo" El español Oliver Laxe llegó sonriendo a la gala de los Óscar, donde su película 'Sirat' opta a dos premios. Vestido de negro, su larga melena suelta y un pin de sandia, el símbolo de apoyo al pueblo palestino, porque, aseguró a EFE, "hay que sostener el dolor de todo el mundo". "Y los palestinos están sufriendo, sin dudarlo", señaló el cineasta, que aseguró que hay que tener "en nuestra conciencia ese dolor y sostenerlo un poco, ayudar a sostener ese dolor".

Alba Giraldo El entrañable momento de Barbra Streisand en los Oscar en homenaje a Robert Redford: "Lo extraño ahora más que nunca" La cantante Barbra Streisand ha protagonizado un momento entrañable en la gala de los premios Oscar 2026 al dedicar durante el 'in memoriam' unas palabras a Robert Redford, fallecido el pasado mes de septiembre, y una breve interpretación de la canción 'The Way We Were'. "Después de leer el primer guion de 'Tal como éramos' solamente me pude imaginar una persona en el papel y era Robert Redford", ha recordado la intérprete en su recuerdo al intérprete con el que compartió ese papel protagónico. "Era un actor brillante y sutil", ha expresado.

Juan Manuel Freire Oscar 2026: los 10 momentos clave de la gala La gala de los Oscar llegaba este año en mitad de una guerra y bajo la amenaza del presunto plan de Irán de atacar California con drones. Pero nada de ello impidió a Hollywood autocelebrarse, reivindicarse y mirar hacia el futuro en días de miedo existencial por la supervivencia de la industria. Aquí resumimos en 10 puntos lo que se vivió en el Dolby Theater de Los Ángeles en nuestra madrugada del domingo al lunes. | Los 10 mejores momentos de los Oscar

Jessie Buckley, mejor actriz por 'Hamnet': de ser finalista de un 'talent' que la menospreció a cautivar a Hollywood Basada en la aclamada novela homónima de Maggie O’Farrell protagonizada por William Shakespeare y sobre todo por quien fue su esposa, Agnes (o Anne) Hathaway, ‘Hamnet’ se sirve de la angustia experimentada por la pareja tras el fallecimiento de su hijo de 11 años, que tal vez inspiró al bardo a escribir Hamlet, para reflexionar sobre el dolor de la pérdida y el poder del arte para ayudarnos a afrontarlo. | Jessie Buckley, mejor actriz por 'Hamnet'

La novia de Leonardo DiCaprio fue a los Oscars y se sentaron juntos (por primera vez) Hay apariciones en los Premios Oscar que hacen ruido por un vestido espectacular, por un discurso inesperado o por una victoria histórica, véase la de Michael B.Jordan o la llegada de Pedro Pascal sin barba. Luego están esas otras que provocan un pequeño terremoto en el universo celebrity sin que nadie lo vea venir. Eso es exactamente lo que ha pasado este año con Leonardo DiCaprio y su novia, la modelo italiana Vittoria Ceretti. Porque sí: Vittoria estuvo en los Premios Oscar 2026. Y no solo estuvo, sino que se sentó junto a Leonardo DiCaprio durante la gala. Algo que, aunque pueda parecer normal para cualquier pareja, en el caso del actor es casi un acontecimiento histórico.

Estas han sido las mejores imágenes de la gala de los Oscar 2026 La edición de este año de los Oscar vio cómo 'Una batalla tras otra' coronó su extraordinaria temporada de premios al llevarse este domingo el máximo galardón a la mejor película, mientras que la aclamada "Pecadores" también cosechó éxitos. Fue una noche particularmente reñida, llena de actuaciones impresionantes, bromas, alta costura en la alfombra roja y discursos que han emocionado a Hollywood. | Estas son las mejores imágenes de la noche

Hollywood también hace fila: nervios, risas y secretos detrás de la gala Jacob Elordi en el bar del Teatro Dolby con su madre, Emma Stone corriendo a ocupar su asiento una vez más y una fiesta que se vive tanto dentro como fuera de la sala donde se celebra la gala de los Oscar: así transcurre la noche más importante de Hollywood más allá de las cámaras. "¿Estamos en el aire? Uno nunca sabe…" preguntaba sinceramente el presentador de la 98 edición de estos premios de la Academia en los que se coronó 'Una batalla tras otras' con la estatuilla a mejor película, dejando ver que ni si quiera en un evento tan calculado todo está completamente bajo control. El glamur de la gala de estos premios se despliega cada año en la inmensidad de la alfombra roja, entre cortinas doradas que transforman lo que en un día cualquiera es un centro comercial, y enormes estatuas de Óscar repartidas por cada rincón, pero tras bastidores la noche transcurre entre prisas, conversaciones improvisadas y brindis inesperados.