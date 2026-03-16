¿Dónde ver 'Una batalla tras otra', ganadora a mejor película de los premios Oscar 2026?

'Una batalla tras otra', la película dirigida por Paul Thomas Anderson, fue la gran triunfadora en la 98 edición de los Oscar al hacerse con seis premios, incluyendo mejor película y mejor dirección.

Basada en la corrosiva novela 'Vineland', del escritor estadounidense Thomas Pynchon y protagonizada por Leonardo DiCaprio, 'Una batalla tras otra', que partía como favorita con 13 nominaciones, cumplió con los pronósticos y se llevó media docena de premios, incluyendo mejor película y mejor dirección para P.T. Anderson.

Se trata de una de las películas más divertidas y más tristes, y la más puramente entretenida pese a contener hondas reflexiones sobre el terrorismo doméstico frente a la represión gubernamental y sobre el poder de la familia y la comunidad en tiempos inciertos, que mezcla con persecuciones de coches, tiroteos, atracos a bancos y asedios urbanos.

¿Dónde ver la película ganadora de los Oscar?

Esta película puede verse todavía en los cines y ya está disponible en España en HBO Max y Movistar Plus+. Otra opción es alquilarla en plataformas como Apple TV, Prime Video o Filmin.

"Siempre queda la duda de si uno lo merece... pero no hay duda del placer que me produce tenerlo", afirmó el cineasta al recoger el Oscar al mejor director, premio al que ya había estado nominado en tres ocasiones por había sido nominado tres veces a mejor director por 'Pozos de ambición', 'El hilo invisible' y 'Licorice Pizza'. "Este es un regalo maravilloso, y estoy muy feliz de considerar al cine mi hogar. Esto es realmente fantástico. Gracias de todo corazón", concluyó Anderson que también se llevó el premio al mejor guión adaptado.

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'Una batalla tras otra' también se alzó con los premios a mejor montaje para Andy Jurgensen y a mejor actor de reparto para Sean Penn, que no acudió a la gala a recoger el que es ya su tercer Oscar, igualando así a Jack Nicholson, Walter Brennan y Daniel Day-Lewis como actores con más galardones de la Academia. Además, la película de Anderson se anotó el primer Oscar de la historia al mejor casting, que fue para Cassandra Kulukundis.