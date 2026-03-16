Premios de cine
Los dardos de Conan O’Brien, presentador de los Oscar, a Timothée Chalament por su polémica con la ópera y el ballet
Oscars 2026, hoy en directo: última hora de la gala de los premios Oscar
El humorista y presentador de los premios Oscar, Conan O'Brien, ha lanzado algunos dardos al actor Timothée Chalamet por sus polémicas declaraciones sobre la ópera y el ballet, en su monólogo inicial de la entrega de galardones de cine.
"La seguridad está muy reforzada esta noche. Hemos oído que podría haber ataques tanto de la comunidad de la ópera como de la del ballet", ha bromeado el cómico. En primera fila de la gala, el actor y su pareja, Kylie Jenner, han respondido entre risas a la alusión de O'Brien.
A continuación, el presentador ha acabado su intervención inicial con una recreación operística sobre el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles.
Hace solamente unos días, el intérprete hizo unas polémicas declaraciones en una conversación organizada por 'CNN' y 'Variety'. "No quiero trabajar en la ópera o en el ballet, son disciplinas que la gente dice que 'hay que mantener vivas' a pesar de que ya no les interesan a nadie".
Suscríbete para seguir leyendo
- Primeras reacciones al estreno de 'Torrente, presidente': 'Para esto vale la pena ir al cine
- Centenares de personas despiden en Nueva York a Willie Colón entre aplausos y salsa
- El Torrente de Santiago Segura vuelve 12 años después con 150.000 entradas vendidas antes de su estreno
- Crítica de 'Torrente, presidente': el casposo personaje creado por Santiago Segura revoluciona a la extrema derecha
- Rodolfo Sancho, la incorporación estrella a la serie 'Entre tierras': 'Mi personaje es un hombre que no se derrumba
- La saga 'Peaky Blinders' resurge en Netflix con la película 'El hombre inmortal
- Rosalía se disculpa por sus declaraciones sobre Picasso y el feminismo: 'Es verdad, me he equivocado
- Taz Skylar, el actor español de 'One Piece': 'Esta serie ha puesto a prueba mi resistencia