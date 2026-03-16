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‘Una batalla tras otra gana el Óscar a mejor casting

Oscars 2026, hoy en directo: ganadores, nominados, alfombra roja y última hora de la gala de los premios Oscar

‘One Battle After Another’ gana el Óscar a mejor casting al que optaba 'O Agente Secreto'

‘One Battle After Another’ gana el Óscar a mejor casting al que optaba 'O Agente Secreto'

EFE

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Los Ángeles
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'Una batalla tras otra’ se ha alzado este domingo con el Óscar a mejor casting, una categoría queentrega por primera vez la Academia y en la que superó a ‘Hamnet’, ‘Marty Supreme’, ‘Sinners', y la brasileña ‘O Agente Secreto’.

Después de casi un siglo de historia, los Óscar premiarán por primera vez el domingo a estos profesionales, por lo general mujeres, responsables en gran medida por la alquimia que ocurre en el set.

Y a veces los directores encuentran a su talento en la calle.

Así fue como Cassandra Kulukundis, nominada por "Una batalla tras otra", reclutó extras para interpretar inmigrantes en la cinta de Paul Thomas Anderson.

Las posibilidades se multiplicaron con la llegada de internet, dijo Francine Maisler, favorita al Óscar por el casting de "Pecadores".

El director Ryan Coogler le dijo que quería una película "muy personal", y que el personaje Sammie, el joven músico que conduce la trama, tenía una importancia especial.

Maisler abrió una convocatoria mundial que culminó con la elección de Miles Caton, un músico de Nueva York que estaba en gira con H.E.R.

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"Era innegable lo especial que era", dijo Maisler.

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