Anne Hathaway y Anna Wintour protagonizan un encuentro al estilo de 'El diablo viste de Prada' en los Oscar

La actriz Anne Hathaway y Anna Wintour, ex editora jefe de la revista de moda 'Vogue', que dejó su cargo el pasado mes de junio, se han reencontrado este domingo en los premios Oscar para protagonizar un momento al estilo de 'El diablo viste de Prada'.

La intérprete y la reina de la industria de la moda de Hollywood se han subido al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para presentar el premio al Mejor Diseño de Vestuario, que ha ganado Kate Hawley por la película 'Frankenstein'.

Este encuentro ha servido de previa para la presentación de la segunda entrega de la película, que se estrenará el próximo 1 de mayo con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt a sus personajes.

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Meryl Streep retoma su papel como Miranda Priestly, la temida y respetada editora jefe de Runway, un personaje que estuvo inspirado en Wintour.