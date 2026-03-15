Clara Mallart, ecóloga industrial y diseñadora: "Vacía tu armario sobre la cama y cuenta: ¿lo necesito?, ¿lo voy a usar?, ¿de qué está hecho?, ¿quién lo ha producido?"

Nos vestimos cada día. Entre medio kilo y tres kilos de ropa que ha sido cultivada, hilada, teñida, confeccionada y transportada recorren nuestro cuerpo sin que apenas nos preguntemos de dónde viene. "Estamos tan desconectados de las cadenas productivas que no sabemos cómo esa prenda ha llegado a nuestras manos", explica a este diario la ecóloga industrial y diseñadora Clara Mallart (Barcelona, 1981). Su última obra, un cómic dirigido a adolescentes, pero en realidad, a todo el mundo, 'La vida secreta de la ropa', pone el foco precisamente ahí: en todo lo que no vemos.

El punto de partida es cotidiano. Dos amigas que comparten piso. Una consumidora habitual de cadenas 'low cost' y una diseñadora crítica con el sistema. La historia de Rita y Nico -guionizada por Anna Llarch e ilustrada por Panchulei- funciona como espejo generacional. A través de su transformación, el cómic intercala viñetas con datos e infografías que radiografían el modelo dominante: el del 'fast fashion'.

"Cada segundo, en algún lugar del mundo, un camión lleno de ropa se incinera o acaba en vertederos incontrolados"

"El mensaje no es 'no compres' -matiza Mallart-. La idea no era responsabilizar ni ser moralista, sino mostrar que este es el sistema, pero que podemos decidir cómo nos relacionamos con él". Un sistema que, según la Comisión Europea, es ya el cuarto sector más impactante en emisiones globales de CO₂ (8%) y el tercero, en uso de agua y suelo. Cada europeo consume unos 16 kilos de textil al año y en la UE se descartan casi 19 kilos por persona. Cada segundo, en algún lugar del mundo, un camión lleno de ropa se incinera o acaba en vertederos incontrolados.

Identidad e industria

La moda no es solo tela. Es identidad. "La ropa nos identifica, nos hace sentir parte de un grupo, comunica", recuerda la autora. Pero también es industria. Desde finales del siglo XX, el modelo se ha acelerado hasta romper la estacionalidad tradicional. "Han generado novedad constante. Y ahora ya hablamos de moda ultrarrápida: prendas nuevas cada día a golpe de clic". La lógica es lineal: extraer, producir, consumir y tirar. Un engranaje construido sobre decisiones políticas que impulsaron el consumo como motor económico y consolidaron la división entre un Norte Global consumidor y un Sur Global productor.

Doble página del cómic 'La vida secreta de la ropa. Cómo lo que vestimos afecta al planeta'. / POL·LEN EDICIONS

"El 80% del impacto ambiental de una prenda se decide en la fase de diseño", subraya Mallart. El material elegido, el proveedor, los procesos de tintado o si será reciclable determinan su huella ambiental. Por eso, insiste, en la importancia del ecodiseño, la trazabilidad y la transparencia. "Cuando compramos, deberíamos saber a quién compramos, cuánto compramos y cómo está hecha esa prenda", afirma.

La conversación pública suele señalar al consumidor, pero la autora es clara: "Es un sistema en el que todos participamos: empresas, consumidores y también la administración". La Unión Europea trabaja en nuevas regulaciones, entre ellas un pasaporte digital del producto, una etiqueta que permita conocer los impactos y características de cada prenda, al estilo del etiquetado energético de los electrodomésticos. Francia ya ha dado un primer paso con su sistema Ecovalis.

'La vida secreta de la ropa' / 'La vida secreta de la roba' Autoría: Clara Mallart, Anna Llarch y Panchulei Editorial: Pol·len Còmics Páginas: 214 / 96 Precio: 20€

Cambio radical

Este posible etiquetado no es un simple gesto informativo, sino un cambio cultural profundo. Igual que hoy miramos casi de forma automática la eficiencia energética de una nevera o el Nutriscore de un alimento, la aspiración es que consultemos el impacto de una prenda antes de pasar por caja. Que el dato ambiental deje de ser una nota al pie invisible y se convierta en un criterio de decisión tan relevante como el precio o el diseño. Porque, como insiste Mallart, la transformación no será solo tecnológica o legislativa: será también simbólica. "Implicará redefinir qué entendemos por valor, por calidad y por deseo en un mercado que durante décadas nos ha entrenado para comprar rápido, barato y sin preguntas", insiste.

Mientras tanto, emergen alternativas. Marcas que producen menos y mejor, que apuestan por la proximidad, por colecciones atemporales o por la circularidad. Propuestas de reventa, alquiler, intercambio o customización que alargan la vida útil de las prendas. "¿Los precios de la moda lenta son realmente más caros? ¿O es que la moda rápida es demasiado barata porque alguien más está pagando el coste real?", plantea el libro.

"El 80% del impacto ambiental de una prenda se decide en la fase de diseño"

Camisetas baratas

El cómic también aborda la presión estética y la construcción del deseo. "El modelo ha distorsionado el valor que damos a la ropa. Que una camiseta cueste muy poco, cinco euros, desvaloriza todo el trabajo que hay detrás", considera Mallart. Y, sin embargo, insiste, no se trata de demonizar el consumo, sino de resignificarlo. "Cuando consumimos estamos decidiendo en qué mundo queremos vivir", alerta.

El propio libro predica con el ejemplo. Ha sido ecoeditado con criterios de producción local y papel certificado, y su impacto ambiental -850 g de CO₂ equivalente, con 122 g ahorrados gracias a las medidas aplicadas- se detalla al final.

Si alguien quiere empezar por algo, Mallart propone un gesto revelador: vaciar el armario sobre la cama y contar. "Te das cuenta de que tienes muchas prendas que apenas usas". A partir de ahí, preguntas básicas: "¿lo necesito?, ¿lo voy a usar?, ¿de qué está hecho?, ¿quién lo ha producido?"

"Necesitamos cambios reales en todo el sistema de la moda", concluye. Cambios que pasen por una industria capaz de cuidar ecosistemas y comunidades, por administraciones que regulen y por consumidores dispuestos a consumir menos y mejor. Porque vestirse seguirá siendo un acto cotidiano. La diferencia estará en hacerlo, o no, menos a costa del planeta.