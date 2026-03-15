Borja, fan de Rosalía que viaja a Lyon para ver el inicio del 'Lux Tour': "Cuando alguien la escucha siente que está presenciando la construcción de un legado"

La expectación por ver por primera vez el nuevo espectáculo de Rosalía, sin vídeos ni referencias previas, ha llevado a muchos fans españoles a organizar viajes exprés hasta Lyon para asistir al primer concierto del 'Lux Tour'. Entre ellos está Borja, de 30 años, que se desplazó desde Madrid a Barcelona este pasado sábado y, desde la capital catalana, volará a la ciudad francesa la mañana del lunes, el mismo día del concierto. “También tengo planeado visitar Lyon al día siguiente y después volver en avión”, cuenta.

“Me voy a gastar entre entrada, viaje y hotel alrededor de 400 o 500 euros”, explica. Pero para él, en este caso, el coste no es un obstáculo: “Lo vivo como una inversión. Es algo que me emociona y seguro que lo voy a recordar toda la vida”. Para Borja, asistir al primer concierto de la nueva gira tiene un significado especial. “Sentí que debía ir al primero porque creo que es algo histórico”, afirma.

Una nueva era

“No es una artista que solo saque discos, sino que cada era redefine lo que puede ser el pop en España y a nivel internacional. Creo que es una oportunidad increíble poder estar ahí desde el inicio, cuando todo empieza”, apunta el fan. Además, cree que habrá una emoción especial y única en Lyon: “Parte de la magia de un inicio de gira es que hay una energía muy buena entre los fans, un aura y una vibra emocionante”.

Respecto al nuevo 'show', Borja espera una propuesta muy distinta a todo lo que había mostrado en etapas anteriores. “Ella entiende el directo como una obra conceptual, no como una sucesión de canciones”, valora. Tras la publicación del álbum 'Lux', la estética que ha acompañado a la cantante y las escasas actuaciones previas que ha hecho del disco -como su aparición en los Brit Awards- han alimentado la expectativa sobre el espectáculo. “Creo que va a ser mucho más cercano a una experiencia artística total”, afirma.

La construcción de un legado

En su opinión, el nuevo 'tour' podría ser muy diferente a la gira anterior. “Creo que va a ser maximalista con respecto al ‘Motomami Tour’ y casi como una 'performance' o una obra de teatro. Probablemente romperá con las reglas de lo que esperamos en un concierto pop”. Aunque la artista suele generar debate con cada proyecto, Borja cree que su trayectoria habla por sí sola: “En cada proyecto ha demostrado que la ambición artística y el éxito pueden ir de la mano”.

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Y es que para él, el impacto de Rosalía va más allá de la música: “Representa libertad creativa, emocional y personal, y la idea de que un artista español puede dialogar con el mundo entero sin perder su propia identidad”. “Creo que cuando uno escucha a Rosalía no solamente escucha su música. Siente que está presenciando la construcción de un legado”, concluye.