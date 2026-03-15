Iker, fan de Rosalía que viaja a Lyon para ver el inicio del 'Lux Tour': "Fui una de las personas que cantó 'La noche de anoche' con ella en su anterior gira"

El inicio del 'Lux Tour' en Lyon no solo reunirá a fans franceses de Rosalía. Muchos españoles han decidido desplazarse a la ciudad para presenciar el estreno de la nueva gira de la cantante y evitar cualquier 'spoiler' en redes sociales sobre el espectáculo. Es el caso de Iker, de 21 años y de Galicia, que ha organizado su propio recorrido para ver a la artista en distintos momentos del 'tour'. "Voy a verla en la primera fecha en Lyon y luego en la tercera tanto en Madrid como en Barcelona", explica. "Es la única artista por la que iría a tres conciertos en tres ciudades distintas y pagaría por todos los viajes", asegura. Iker ha tenido que hacer una gran inversión para verla. Entre entradas y transporte, el presupuesto total se acerca a los 500 euros. "En entradas de conciertos son unos 275 euros por los tres y en transporte unos 200 euros con seis vuelos, un autobús y un tren", asegura.

Uno de los principales motivos para viajar a la primera fecha de la gira es vivir el espectáculo a ciegas. "Me hace ilusión ver todo por primera vez. No me gusta ir a un concierto con 'spoilers' y yendo a la primera fecha me ahorraba tener que esquivar vídeos en TikTok o cosas que me pueden contar otros fans que van a una fecha anterior a la mía", explica.

Las expectativas ante el nuevo espectáculo son altas. Iker cree que algunas pistas sobre el 'tour' ya se pudieron ver en la actuación de Rosalía en los Brit Awards, donde montó su propia 'rave', con músicos en directo y bailarines durante la interpretación de 'Berghain'. "Tengo muchas expectativas y creo que los Brit fueron un pequeño adelanto de lo que nos vamos a encontrar en el 'tour'. Siento que va a ser su mejor gira y estoy muy emocionado", expresa. Además, el joven fan cree que el nuevo 'show' marcará distancia con las etapas anteriores de la cantante, como 'El mal querer' o 'Motomami'. "No creo que tenga nada que ver con esas giras. Siento que habrá invertido más en escenografía", comparte.

Relación con la artista

La admiración que siente Iker hacia Rosalía viene de lejos: "Es mi artista favorita desde hace siete años. Crecí con su música y siempre la tuve por encima del resto". "Me sigue en Tiktok, sabe de mi existencia", comenta emocionado. Su primer concierto fue en el estreno del 'Motomami Tour' en A Coruña, hace ya tres años. "Sin haber acampado ni ser VIP, tuve primera fila y fui una de las personas que cantó con ella 'La noche de anoche', ya que en ese 'tour' bajaba con el micrófono a cantar con los fans", recuerda. Y la historia siguió: "Cinco meses después, en Praga, me leyó un cartel donde recordaba el momento de haber cantado con ella en el primer concierto".

Rosalía e Iker también han interactuado por redes sociales a través de 'me gusta' y 'retuits'. En julio de 2023, tras la ruptura entre la cantante catalana y Rauw Alejandro, Iker hizo algunas publicaciones en X en las que cuestionaba la versión que habían ofrecido los protagonistas de la separación. El propio cantante puertorriqueño llegó a responderle a través de la misma red social. "Ese momento fue algo muy fuerte hacia mi persona porque estuve en el punto de mira en un momento en el que todo el mundo estaba hablando del tema", rememora.

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Un año después, en 2024, Iker publicó un vídeo analizando el álbum 'Motomami' que se hizo viral y, según explica, coincidió con un repunte del disco en plataformas de 'streaming'. "Hice un reel hablando sobre ‘Motomami’ que se hizo bastante viral e hizo que el disco subiera 20 puestos en España en Spotify esa semana y que volviera a entrar en el Top 200 de algunos países de Latinoamérica". "Rosalía me empezó a seguir en Twitter a partir de esos hilos", afirma. Y aunque la artista ya no tiene cuenta en X, el vínculo sigue hasta día de hoy en otras plataformas: "Empecé a subir algún TikTok sobre ella y le dio ‘me gusta’ a tres y me empezó a seguir hace poco".