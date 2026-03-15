Los 10 errores históricos en la alfombra roja de los Oscar: los peores 'looks' que más se recuerdan

Los Premios Oscar son una de las ceremonias más esperadas por todo el panorama internacional del cine, en la que los asistentes, además, se esmeran por lucir con todo el glamur en la alfombra roja. Sin embargo, a veces los estilistas no tienen un buen día y las estrellas fallan con 'looks' desafortunados.

🔴 Repasamos un decálogo de ejemplos que no estuvieron a la altura:

Cher, 1988 Cher (77) siempre ha buscado llamar la atención, y en las alfombras rojas, más. El modelo que lució en 1988 es uno de los más recordados, aunque no de los más admirados. El traje en negro, firmado por Bob Mackie, dejaba a la vista su espectacular figura gracias a las transparencias y sutiles bordados. También lo combinó con una estola negra de piel con brillantes y unos tacones demasiado altos, que le dieron algún que otro problema durante la rueda de prensa posterior. Se alzó con el Oscar a la mejor actriz por 'Hechizo de luna', pero también ocupó un gran puesto en la lista de las peores vestidas de la gala.

Cher, con su vestido de Bob Mackie, y su Oscar por 'Hechizo de luna'. / .

Kim Basinger, 1990 La actriz de 'Nueve semanas y media', que ya ha cumplido los 70, se diseñó ella misma este 'look' con el que ha pasado a los anales de la moda, pero por sus defectos, o su estilo 'Frankestein'. Mitad vestido de satén blanco, mitad esmoquin, solo una manga y solo un guante... y una factura demasiado casera y extraña.

Basinger no estuvo acertada con su 'look' diseñado por ella misma. / AP / REED SAXON

Björk, 2001 El mundo entero quedó atónito con el 'look' de la islandesa Björk (58), uno de los más icónicos de la lista de desastres de la alfombra roja de los Oscar. ¿Creía que iba a una fiesta de Halloween? La falda amplia del vestido de Marjan Pejoski y el largo cuello de cisne, envuelto alrededor de la propia Björk como una bufanda, se acompañaba con un bolso en forma de huevo a juego. La cantante trajo seis huevos de avestruz y los esparció por la alfombra roja. El diseñador hizo dos copias porque no se podía lavar en seco. Una fue subastada por 9.500 dólares en 2005 y Valentino incluso rindió homenaje a este conjunto de cisne en su desfile de alta costura de primavera de 2014.

AP99112702293 / AP / MICHAEL CAULFIELD

Uma Thurman, 2004 La actriz de 'Kill Bill' (53) tiene una belleza simpar, lo suficientemente hermosa como para ser una diosa del Olimpo. Pero eso no significa que disfrazarse de esa temática le siente bien. En la 76ª edición de los Premios Anuales de la Academia, Thurman se decantó por un Christian Lacroix realmente decepcionante. ¿Las piezas bordadas en color oro y azul son restos de un chaleco? Seguimos sin entenderlo.

Uma Thurman, en los Oscar de 2004, vestida con un Christian Lacroix. / AP / JOE CAVARETTA

Tilda Swinton, 2008 Una cosa es hacer gala del estilo andrógino, y otra vestirse con un saco negro de terciopelo, o el 'vestido bolsa de basura', como se bautizó con el que fue a los Oscar. Tilda Swinton (63) contó que llamó al ya fallecido Alber Elbaz a las oficinas de Lanvin para que creara para ella un diseño que "atrajera la menor atención posible y fuera tan cómodo como usar un pijama". El vestido, asimétrico y satinado en negro, pasó a la historia sobre todo por el segundo requisito.

Tilda Swinton, con un diseño de Lanvin que levantó polvareda. / AP / CHRIS PIZZELLO

Whoopi Goldberg, 2009 La actriz de 'Sister Act', de 68 años, suele vestir muy estrafalaria. También cuando le toca pisar la alfombra roja. Varios de sus estilismos en la gala de los Oscar merecen estar en esta lista, pero aquí destacamos este conjunto totalmente inapropiado en 'animal print'. Casi un delito. Un vestido demasiado holgado y recargado que no la favorecía para nada, pues parecía una cortina.

Golberg, en los Oscar de 2009. / AP / CHRIS CARLSON

Charlize Theron, 2010 Dior y Charlize Theron (48), ¿qué podía fallar? Parecía la combinación perfecta, pero no resultó nada glamurosa. Esos capullos de rosas colocados a la altura de los senos de la sudafricana fueron un grave error. Sin embargo, hubiera sido un diseño perfecto para Madonna, por ejemplo.

El diseño de los capullos lila de Dior que no debería haber elegido Charlize Theron. / AP / CHRIS PIZZELLO

Sacha Baron Cohen, 2012 Pese a que la Academia del cine le había vetado la entrada a los Oscar si se vestía de dictador, Sacha Baron Cohen (52) -el intérprete de Borat- llegó de esa guisa a la alfombra roja de la 84ª edición. Caracterizado como el personaje de su película, se paseó escoltado de dos atractivas modelos uniformadas y portando entre sus manos una urna que contenía 'las cenizas' de Kim Jong-il, el fallecido líder de Corea del Norte, que terminaron esparcidas por la alfombra roja. Muy gracioso, sí, pero poco glamuroso.

Sacha Baron Cohen, escoltado de dos modelos uniformadas, en los Oscar de 2012. / AP / CHRIS PIZZELLO

Lady Gaga, 2015 El vestido blanco de corte princesa y estilo nupcial, con textura de piel de cocodrilo, de Azzedine Alaïa era una maravilla. Pero los complementos elegidos por Lady Gaga (37) en la gala de los Oscar de 2015 dieron lugar a un montón de memes y risas. En especial, los "guantes de fregar" rojos.

Los guantes rojos de Lady Gaga, carne de memes en los Oscar 2015. / EFE / MIKE NELSON

Salma Hayek, 2018 Salma Hayek (57) volvió a confiar en un diseño de Gucci para pisar la alfombra roja más cotizada de Hollywood. Pero el traje que llevó en la 90ª edición no le favoreció en absoluto. El vestido plisado y volantes en toda la falda, de color lavanda brillante, y con pedrerías en los hombros, en lugar de estilizar su figura, la achataban. Craso error, y un resultado demasiado recargado.