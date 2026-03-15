Oscars 2026, hoy en directo: ganadores, nominados, alfombra roja y última hora de la gala de los premios Oscar

La entrega de los premios Oscar en Hollywood es año tras año el fenómeno cinematográfico del año, y 2026 no será una excepción. La gala, precedida de una alfombra roja por la que desfilarán las estrellas más rutilantes del panorama actual, se celebra en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Este año, 'Sinners' ('Los pecadores') se ha convertido en el fenómeno absoluto de la temporada de premios al lograr 16 nominaciones a los Oscar, un récord histórico que la sitúa por encima de títulos legendarios como 'Titanic' (1997) o 'La La Land' (2016). Con tres candidaturas menos, 'One Battle after Another' ('Una batalla tras otra') se consolida como la otra gran favorita de la Academia, alimentando un pulso muy reñido por el protagonismo en la gala.

¿Ganará 'Sirat' el Oscar?

En un segundo escalón, pero respaldadas por excelentes críticas, figuran 'Sentimental Value' ('Valor sentimental'), 'Frankenstein' y 'Marty Supreme', que han cosechado nueve nominaciones cada una y llegan también con opciones sólidas al premio a Mejor Película. El papel que jugará 'Sirat', la candidata española con opciones a dos estatuillas, está por ver.

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A continuación te relatamos en directo todo lo que has de saber del evento.

'Las Guerras K-Pop' ganan el Oscar: "Esto es por y para los coreanos" Para sorpresa de nadie, las artífices de'Las Guerreras K-Pop' se han hecho con el Oscar a la Mejor Película de Animación, que sigue batiendo récords en Netflix y de la que se acaba de anunciar una segunda parte. "Esto es por y para los coreanos", han dicho al recibir el premio.

El discurso de Conan O'Brien para un futuro mejor "Si puedo ponerme serio un momteno, todo el mundo alrededor del mundo viendo la gala es muy consciente de que estos son días muy caóticos y aterradores. Es en momentos como estos en los que creo que los Oscar resuenan particularmente. 31 países de seis continentes están representados esta noche, el producto de miles de personas que hablan distintos lenguajes, trabajando duro para crear algo de belleza. Rendimos tributo esta noche no solo al cine, sino a los ideales de arte global, colaboración, paciencia, resiliencia y la más escasa de las cualidades hoy, el optimismo. Así que por favor celebremos, no porque creamos que todo está bien, sino porque trabajamos para y esperamos que todo sea mejor".

Javier Bardem explica el pin de Handala en apoyo al pueblo palestino: "Que la gente no tenga miedo a decir lo que piensa" "Se puede pertenecer a este circo y decir lo que uno piensa", ha explicado Javier Bardem al pasar por la alfombra roja, donde ha confesado que su broche de 'No a la guerra' es el mismo que el de 2003. Handala, creado por el caricaturista Naji al-Ali en 1969, es el icónico símbolo de la resistencia palestina. Se representa como un niño refugiado de 10 años, descalzo, con las manos cruzadas a la espalda y siempre de espaldas. Su postura representa el rechazo a las soluciones impuestas y su compromiso con el retorno a su tierra.

Primer Oscar de la noche para Amy Madigan A sus 75 años, Madigan recoge el Oscar a Actriz Secundaria por su papel en 'Weapons' "abrumada". "¡Me tiemblan las piernas!", ha confesado. Le ha dedicado el premio a su compañero sentimental, Ed Harris. Habiendo debutado en el cine a principios de los 80, esta era su segunda nominación a los Oscar en la categoría de mejor actriz de reparto. Hace 40 años le arrebató la estatuilla la Anjelica Huston de 'El honor de los Prizzi'.

Pullitas a Chalamet, Sarandos y alusiones al caso Epstein El speech inaugural de O'Brien le ha dado un repasito a Chalamet y sus declaraciones sobre la ópera y el ballet y a Ted Sarandos, el CEO de Netflix, que siempre se las toma muy bien. Bromas sobre el parto natural de 'Hamnet', tan en boga en ciertos círculos casi cinco siglos después. Primeras referencias al caso Epstein: "este año no hay actores británicos nominados pero por lo menos han arrasado en la categoría de pedofilia".

Conan O'Brien se transforma en Amy Madigan en 'Weapons' Empieza la gala con humor terrorífico. Conan O'Brien desfilando por las películas nominadas con el rostro y la peluca de Amy Madigan en 'Weapons'. Todos en pie.

El actor Javier Bardem y su 'no a la guerra' ¿Será esta gala más política que la del año pasado? De momento, sabemos que la representación española sí que ha lanzado un mensaje en apoyo a Palestina en la alfombra roja: Oliver Laxe con un pin en forma de sandía y acordándose del “sufrimiento de los palestinos” y Javier Bardem con un enorme broche con el mensaje ‘No a la guerra’ en letras rojas sobre fondo negro (con una tipografía que recuerda al usado en el año 2003) y un pin en referencia a Palestina. En la gala del año pasado, Donald Trump solo llevaba seis semanas como presidente de los Estados Unidos. Pero un año después y tras numerosas polémicas como el violento despliegue del ICE, la intervención militar en Venezuela y la guerra en Irán que ya dura dos semanas, cuesta creer que la actualidad no se cuele en la ceremonia. Veremos.

Amy Madigan y Ed Harris, en la alfombra roja La actriz Amy Madigan, nominada al oscar como mejor actriz secundaria, ha posado en la alfombra roja junto a Ed Harris. Se ha sumado a la tendencia estrella de esta edición, las plumas

Heidi Klum y otros famosos en la alfombra roja En este vídeo puedes ver algunas de las caras más famosas que han desfilado por la alfombra roja de los Oscars 2026