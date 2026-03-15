Oscars 2026, hoy en directo: ganadores, nominados, alfombra roja y última hora de la gala de los premios Oscar

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Los primeros famosos pasan por la alfombra roja de los Oscars 2026

Los primeros famosos pasan por la alfombra roja de los Oscars 2026. En la foto, la modelo Heidi Klum. / ANGELA WEISS / AFP / VÍDEO: EFE

Laura Estirado

Alba Giraldo

Leticia Blanco

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La entrega de los premios Oscar en Hollywood es año tras año el fenómeno cinematográfico del año, y 2026 no será una excepción. La gala, precedida de una alfombra roja por la que desfilarán las estrellas más rutilantes del panorama actual, se celebra en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Este año, 'Sinners' ('Los pecadores') se ha convertido en el fenómeno absoluto de la temporada de premios al lograr 16 nominaciones a los Oscar, un récord histórico que la sitúa por encima de títulos legendarios como 'Titanic' (1997) o 'La La Land' (2016). Con tres candidaturas menos, 'One Battle after Another' ('Una batalla tras otra') se consolida como la otra gran favorita de la Academia, alimentando un pulso muy reñido por el protagonismo en la gala.

¿Ganará 'Sirat' el Oscar?

En un segundo escalón, pero respaldadas por excelentes críticas, figuran 'Sentimental Value' ('Valor sentimental'), 'Frankenstein' y 'Marty Supreme', que han cosechado nueve nominaciones cada una y llegan también con opciones sólidas al premio a Mejor Película. El papel que jugará 'Sirat', la candidata española con opciones a dos estatuillas, está por ver.

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A continuación te relatamos en directo todo lo que has de saber del evento.

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