Oscars 2026, en directo hoy: ganadores, alfombra roja y última hora de la gala de los premios Oscar

La entrega de los premios Oscar en Hollywood es año tras año el fenómeno cinematográfico del año, y 2026 no será una excepción. La gala, precedida de una alfombra roja por la que desfilarán las estrellas más rutilantes del panorama actual, se celebra en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Este año, 'Sinners' ('Los pecadores') se ha convertido en el fenómeno absoluto de la temporada de premios al lograr 16 nominaciones a los Oscar, un récord histórico que la sitúa por encima de títulos legendarios como 'Titanic' (1997) o 'La La Land' (2016). Con tres candidaturas menos, 'One Battle after Another' ('Una batalla tras otra') se consolida como la otra gran favorita de la Academia, alimentando un pulso muy reñido por el protagonismo en la gala.

¿Ganará 'Sirat' el Oscar?

En un segundo escalón, pero respaldadas por excelentes críticas, figuran 'Sentimental Value' ('Valor sentimental'), 'Frankenstein' y 'Marty Supreme', que han cosechado nueve nominaciones cada una y llegan también con opciones sólidas al premio a Mejor Película. El papel que jugará 'Sirat', la candidata española con opciones a dos estatuillas, está por ver.

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A continuación te relatamos en directo todo lo que has de saber del evento.

Oscar para el protagonista de 'Los pecadores', Michael B Jordan Michael B Jordan, la estrella de 'Black Panther', ha recogido muy emocionado su Oscar a mejor actor. Se ha acordado de sus antecesores: Sidney Poitier (el primero en llevárselo), Hattie McDaniel, Halle Berry, Denzel Washington o Mahershala Ali. Otra derrota para Timothée Chalamet. Premio grande para 'Los pecadores', que llegaba a la gala con 16 nominaciones, todo un récord.

El Oscar a Mejor Director es para Paul Thomas Anderson Segundo Oscar de la noche para Paul Thomas Anderson, el ganador de la noche de momento por su estupenda 'Una batalla tras otra'. "Estoy aqui por la fe que ha tenido la gente en mi y el tiempo que me han dejado dedicarle. Para mi es un placer llamar al cine mi casa". Nominado 11 veces, hasta esta noche no había ganado ninguno. Esta noche se lleva dos.

La madre de Jacob Elordi, Melissa, arrasa en la alfombra roja Ni Thimothée Chalamet y Kylie Jenner, ni Paul Mescal y Gracie Abrams; la pareja más aplaudida y 'cool' de los Oscars 2026 han sido Jacob Elordi y su madre, Melissa, que ha arrasado en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026: complicidad y un vestido de lentejuelas.

'Sirat' tampoco gana el Oscar a Mejor Película Internacional Finalmente, la película de Oliver Laxe no se ha llevado ninguno de los dos premios a los que estaba nominada. Pero tal y como decía Oliver Laxe antes de entrar en la ceremonia, la cálida acogida que ha tenido la película en Estados Unidos ya es un logro en sí. Al recoger su Oscar, Joachim Trier ha dicho: "Todos los adultos son responsables de los niños, así que no votemos a los políticos que no se toman eso en serio".

El 'No a la guerra' y 'Palestina libre' de Javier Bardem 'No a la guerra' y 'Palestina libre', ha dicho Javier Bardem al salir al escenario a entregar el Oscar a Mejor Película Internacional. El premio se lo ha llevado la noruega 'Valor sentimental' de Joachim Trier.

El tributo de Billy Crystal al director Rob Reiner Reiner y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Singer, fueron hallados sin vida en su residencia de Los Ángeles, en un incidente que conmocionó a Hollywood por la violencia de la muerte. "Su pérdida es inconmensurable", dijo Crystal, que hizo un repaso de todas las conquistas del cineasta. "Él no escatimaba en detalles al contar una historia (...) el público hacía cola para ver sus películas, tan divertidas como encantadoras" agregó.

Euforia total con el número musical de 'Golden' Dice su compositora, Ejae, que la melodía de ‘Golden’, se le ocurrió mientras conducía camino al dentista. Simplemente comenzó a tararearla de forma intuitiva. Es la película más vista en Netflix. Según explicó en el programa de Jimmy Fallon, durante su grabación se le apareció un fantasma: hubo problemas técnicos y mientras revisaban el equipo vislumbró a un hombre muy alto vestido de franela que luego se esfumó. Existe la superstición en la industria del k-pop de que si durante una grabación se dan este tipo de fenómenos paranormales, la canción está destinada a ser un éxito. Es difícil de saber cuánto hay de relato en Ejae, compositora al fin y al cabo, y cuánto de estricta biografía.

Oscar histórico para 'Los pecadores' Para Autumn Durald Arkapaw, la directora de fotografía de 'Los pecadores', rodada en 65 mm con una cámara IMAX de gran formato y una Ultra Panavision 70. Ha hecho ponerse en pie a todas las mujeres del Dolby Theater. Es la primera mujer que lo gana.

'Sirat' se queda sin el Oscar a Mejor Sonido La introduccción de las protagonistas de 'Bridesmaids' se ha hecho eterna. Finalmente lo ha ganado 'Fórmula 1', tal y como pronosticaban casi todas las quinielas. Una pena porque 'Sirat' se lo merecía, aunque ya es todo un logro haber llegado hasta el Dolby Theater. Gran mérito de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas.