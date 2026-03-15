Oscars 2026 en directo: horarios, porra y última hora desde España

La entrega de los premios Oscar en Hollywood es año tras año el fenómeno cinematográfico del año, y 2026 no será una excepción. La gala, precedida de una alfombra roja por la que desfilarán las estrellas más rutilantes del panorama actual, se celebra en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Este año, 'Sinners' ('Los pecadores') se ha convertido en el fenómeno absoluto de la temporada de premios al lograr 16 nominaciones a los Oscar, un récord histórico que la sitúa por encima de títulos legendarios como 'Titanic' (1997) o 'La La Land' (2016). Con tres candidaturas menos, 'One Battle after Another' ('Una batalla tras otra') se consolida como la otra gran favorita de la Academia, alimentando un pulso muy reñido por el protagonismo en la gala.

En un segundo escalón, pero respaldadas por excelentes críticas, figuran 'Sentimental Value' ('Valor sentimental'), 'Frankenstein' y 'Marty Supreme', que han cosechado nueve nominaciones cada una y llegan también con opciones sólidas al premio a Mejor Película. El papel que jugará 'Sirat', la candidata española con opciones a dos estatuillas, está por ver.

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A continuación te relatamos en directo todo lo que has de saber del evento.

Los Oscar refuerzan su seguridad tras una alerta del FBI sobre una posible amenaza de Irán con drones La organización de la gala de los premios Óscar ha incrementado este año la seguridad de la ceremonia después de que el FBI advirtiera a las autoridades de California sobre una presunta amenaza por parte de Irán contra la costa oeste de Estados Unidos, según apuntan varios medios locales.

Benicio Del Toro, nominado al Oscar, considera que “Una batalla tras otra” tiene “corazón” «Hay mucho de mí» en este papel de Sensei Sergio St Carlos, dice Benicio Del Toro sobre este karateka de gran corazón al que da vida en “Una batalla tras otra”, una interpretación que le ha valido una nominación al Oscar al mejor actor de reparto. El actor puertorriqueño aporta un toque de calma al explosivo thriller político de Paul Thomas Anderson, en el que supremacistas blancos y revolucionarios de extrema izquierda se enfrentan con, como telón de fondo, redadas contra migrantes. Las escenas de Benicio Del Toro contrastan con las de Leonardo DiCaprio, que interpreta a Bob Ferguson, un exmilitante adicto al cannabis perseguido por su pasado rebelde, que se lanza a la búsqueda de su hija desaparecida, encarnada por Chase Infiniti. El actor de 59 años admite haberse sorprendido por el entusiasmo generado por su papel, pese a que solo aparece unos quince minutos en pantalla. «Sienta bien, pero también puede resultar un poco incómodo», confió en una entrevista con AFP por Zoom. «Estoy orgulloso». “Una batalla tras otra”, que suma 13 nominaciones a los Oscar, parte como favorita en la categoría de mejor película.

Sorpresas y reuniones Katy Mullan, productora ejecutiva de la gala y el productor y 'showrunner' Raj Kapoor vuelven a liderar esta gala, que para ellos cada año comienza como "un gran rompecabezas" en el que cada invitado, aparición y momento musical se diseña para generar sorpresa y emoción, con la intención de conectar con el público de todas las edades. "Quizá habrá algunas reuniones sorpresa y es posible que algunas estrellas que no se han visto en mucho tiempo hagan su aparición en el espectáculo", adelanta Kapoor.

Los Óscar 2026 prometen K-Pop, el regreso del 'Fab 5' y celebrar a la humanidad del cine La 98ª edición de los Óscar incluirá una actuación de K-pop, el regreso de estrellas con estatuilla para presentar a los nominados y pondrá el foco en la "humanidad del cine" en pleno debate sobre la inteligencia artificial (IA), adelantaron en entrevista con Efe los productores de la gala.

Todo lo que sabemos de la cena de los Oscar La 98.ª ceremonia irá seguida del “Baile de los Gobernadores”, la fiesta en la que los ganadores descorchan el champán, mientras que los perdedores ahogan su desilusión en sofisticados cócteles. El chef Wolfgang Puck, al frente del evento desde hace 32 años, ha previsto este año grandes clásicos, como un pastel de pollo, y algunas novedades, entre ellas un gran bufé de sushi a la carta.

Los anfitriones de la gala El humorista y presentador de programas Conan O’Brien será el encargado de conducir y amenizar la gala. Sin embargo, la academia ha ido anunciando el reparto de actores y personajes relevantes del mundo del cine que repartirán los galardones. Entre los encargados de decir la famosa frase “y el Óscar es para…” hay algunos ganadores de la anterior edición, como Adrien Brody (‘El brutalista’), Kieran Culkin (‘A Real Pain’), Mikey Madison (‘Anora’) y Zoe Saldaña (‘Emilia Pérez’).