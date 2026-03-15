Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en IránTiempoIsla PetroleraTorrenteAlonsoEutanasiaBarcelonaElecciones BarçaKarma'Burnout'
instagramlinkedin

En Directo

Premios del cine

Oscars 2026 en directo: horarios, porra y última hora desde España

Estatuas que representan el icónico Oscar

Estatuas que representan el icónico Oscar / FREDERIC J. BROWN / AFP

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La entrega de los premios Oscar en Hollywood es año tras año el fenómeno cinematográfico del año, y 2026 no será una excepción. La gala, precedida de una alfombra roja por la que desfilarán las estrellas más rutilantes del panorama actual, se celebra en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Este año, 'Sinners' ('Los pecadores') se ha convertido en el fenómeno absoluto de la temporada de premios al lograr 16 nominaciones a los Oscar, un récord histórico que la sitúa por encima de títulos legendarios como 'Titanic' (1997) o 'La La Land' (2016). Con tres candidaturas menos, 'One Battle after Another' ('Una batalla tras otra') se consolida como la otra gran favorita de la Academia, alimentando un pulso muy reñido por el protagonismo en la gala.

En un segundo escalón, pero respaldadas por excelentes críticas, figuran 'Sentimental Value' ('Valor sentimental'), 'Frankenstein' y 'Marty Supreme', que han cosechado nueve nominaciones cada una y llegan también con opciones sólidas al premio a Mejor Película. El papel que jugará 'Sirat', la candidata española con opciones a dos estatuillas, está por ver.

Noticias relacionadas

A continuación te relatamos en directo todo lo que has de saber del evento.

Actualizar

TEMAS

  1. Primeras reacciones al estreno de 'Torrente, presidente': 'Para esto vale la pena ir al cine
  2. Centenares de personas despiden en Nueva York a Willie Colón entre aplausos y salsa
  3. El Torrente de Santiago Segura vuelve 12 años después con 150.000 entradas vendidas antes de su estreno
  4. Crítica de 'Torrente, presidente': el casposo personaje creado por Santiago Segura revoluciona a la extrema derecha
  5. Rodolfo Sancho, la incorporación estrella a la serie 'Entre tierras': 'Mi personaje es un hombre que no se derrumba
  6. La saga 'Peaky Blinders' resurge en Netflix con la película 'El hombre inmortal
  7. Rosalía se disculpa por sus declaraciones sobre Picasso y el feminismo: 'Es verdad, me he equivocado
  8. Taz Skylar, el actor español de 'One Piece': 'Esta serie ha puesto a prueba mi resistencia

Cinco amigos se hacen la misma foto desde 1982 cada cinco años: el resultado arrasa en internet

Cinco amigos se hacen la misma foto desde 1982 cada cinco años: el resultado arrasa en internet

Cuando los Oscar se envuelven de trapos sucios: criticar a los gatos y otras maniobras de desprestigio

Cuando los Oscar se envuelven de trapos sucios: criticar a los gatos y otras maniobras de desprestigio

Juego de tronos (y hachazos) en la Suecia medieval

Juego de tronos (y hachazos) en la Suecia medieval

Oscars 2026 en directo: horarios, porra y última hora desde España

Oscars 2026 en directo: horarios, porra y última hora desde España

Clara Mallart, ecóloga industrial y diseñadora: "Vacía tu armario sobre la cama y cuenta: ¿lo necesito?, ¿lo voy a usar?, ¿de qué está hecho?, ¿quién lo ha producido?"

Clara Mallart, ecóloga industrial y diseñadora: "Vacía tu armario sobre la cama y cuenta: ¿lo necesito?, ¿lo voy a usar?, ¿de qué está hecho?, ¿quién lo ha producido?"

Los 10 errores históricos en la alfombra roja de los Oscar: los peores 'looks' que más se recuerdan

Los 10 errores históricos en la alfombra roja de los Oscar: los peores 'looks' que más se recuerdan

Chloé Zhao desafía la brecha de género de Hollywood: ninguna mujer ha ganado dos veces el Oscar a mejor dirección

Chloé Zhao desafía la brecha de género de Hollywood: ninguna mujer ha ganado dos veces el Oscar a mejor dirección

Iker, fan de Rosalía que viaja a Lyon para ver el 'Lux Tour': "Fui una de las personas que cantó 'La noche de anoche' con ella en su anterior gira"