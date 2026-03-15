Oscars 2026 en directo | ‘Una batalla tras otra’ de Paul Thomas Anderson se impone a ‘Los pecadores’ con seis Oscars y 'Sirat' se va de vacío

'Una batallas tras otra' de Paul Thomas Anderson se ha coronado en la madrugada de este domingo como la película más galardonada de la 98 edición de los Óscar, con seis premios, entre ellos el de mejor película y mejor director.

'Sirat' del director gallego Oliver Laxe, no ha podido cumplir el sueño de lograr un Oscar. El premio a mejor película internacional ha ido para la película Noruega 'Valor sentimental', de Joachim Trier, que también se ha impuesto a la cinta brasileña 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho. Y el premio a Mejor Sonido ha ido finalmente para 'F1'.

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Pese a que 'Los pecadores' llegaba con 16 nominaciones a los premios, finalmente la película se ha llevado 4 galardones, entre ellos el de Mejor Actor a Michel B Jordan. Jessie Buckley ha ganado el de Mejor Actriz.

'Una batalla tras otra', Oscar a Mejor Película Seis Oscars se ha llevado esta noche la película de Paul Thomas Anderson y entre ellos el premio gordo, a Mejor Película. "¡Menuda noche, vamos a tomarnos un martini!", ha dicho PTA tras recoger el premio. La película de Warner Brothers ofrece inquietantes paralelismos con la actualidad, pese a que el director ha restado importancia a su carga política. El gag final con Conan O'Brien también ha sido un guiño a la película. 'Los pecadores' se ha llevado 4 premios.

El reencuentro Ewan Mc Gregor y Nicole Kidman presentan el Oscar a mejor película cuando se cumplen 25 años del estreno de 'Moulin Rouge'

Y el Oscar a Mejor Actriz es para Jessie Buckley, por supuesto La irlandesa Jessie Buckley ha ganado su primer Oscar por interpretar a la mujer de William Shakespeare en 'Hamnet'. Buckley se lo ha dedicado a su hija de ocho meses, a la directora Chloe Zhao y a la autora de 'Hamnet', la escritora Maggie O'Farrell. "Hoy en el Reino Unido es el Día de la Madre y le quería dedicar el premio al delicioso caos que supone serlo. Todos venimso de un linaje de mujeres creativas". Basada en la aclamada novela homónima de Maggie O’Farrell protagonizada por William Shakespeare y sobre todo por quien fue su esposa, Agnes (o Anne) Hathaway, ‘Hamnet’ narra la angustia experimentada por la pareja tras el fallecimiento de su hijo de 11 años. Y la carga emocional de la película recae en la propia Buckley, que interpreta a Hathaway con crudeza e intimismo excepcionalmente elocuentes, usando su rostro como vehículo a bordo del que transmitir primero la ferocidad de la pasión, después el entusiasmo de la maternidad y, por último, el dolor insoportable del duelo.

Oscar para el protagonista de 'Los pecadores', Michael B Jordan Michael B Jordan, la estrella de 'Black Panther', ha recogido muy emocionado su Oscar a mejor actor. Se ha acordado de sus antecesores: Sidney Poitier (el primero en llevárselo), Hattie McDaniel, Halle Berry, Denzel Washington o Mahershala Ali. Otra derrota para Timothée Chalamet. Premio grande para 'Los pecadores', que llegaba a la gala con 16 nominaciones, todo un récord.

El Oscar a Mejor Director es para Paul Thomas Anderson Segundo Oscar de la noche para Paul Thomas Anderson, el ganador de la noche de momento por su estupenda 'Una batalla tras otra'. "Estoy aqui por la fe que ha tenido la gente en mi y el tiempo que me han dejado dedicarle. Para mi es un placer llamar al cine mi casa". Nominado 11 veces, hasta esta noche no había ganado ninguno. Esta noche se lleva dos.

La madre de Jacob Elordi, Melissa, arrasa en la alfombra roja Ni Thimothée Chalamet y Kylie Jenner, ni Paul Mescal y Gracie Abrams; la pareja más aplaudida y 'cool' de los Oscars 2026 han sido Jacob Elordi y su madre, Melissa, que ha arrasado en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026: complicidad y un vestido de lentejuelas.

'Sirat' tampoco gana el Oscar a Mejor Película Internacional Finalmente, la película de Oliver Laxe no se ha llevado ninguno de los dos premios a los que estaba nominada. Pero tal y como decía Oliver Laxe antes de entrar en la ceremonia, la cálida acogida que ha tenido la película en Estados Unidos ya es un logro en sí. Al recoger su Oscar, Joachim Trier ha dicho: "Todos los adultos son responsables de los niños, así que no votemos a los políticos que no se toman eso en serio".

El 'No a la guerra' y 'Palestina libre' de Javier Bardem 'No a la guerra' y 'Palestina libre', ha dicho Javier Bardem al salir al escenario a entregar el Oscar a Mejor Película Internacional. El premio se lo ha llevado la noruega 'Valor sentimental' de Joachim Trier.

El tributo de Billy Crystal al director Rob Reiner Reiner y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Singer, fueron hallados sin vida en su residencia de Los Ángeles, en un incidente que conmocionó a Hollywood por la violencia de la muerte. "Su pérdida es inconmensurable", dijo Crystal, que hizo un repaso de todas las conquistas del cineasta. "Él no escatimaba en detalles al contar una historia (...) el público hacía cola para ver sus películas, tan divertidas como encantadoras" agregó.