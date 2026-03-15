Oscars 2026 en directo | ‘Una batalla tras otra’ de Paul Thomas Anderson se impone a ‘Los pecadores’ con seis Oscars y 'Sirat' se va de vacío

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'Una batalla tras otra', Oscar a la mejor película

'Una batalla tras otra', Oscar a la mejor película

'Una batalla tras otra', Oscar a la mejor película / PATRICK T. FALLON / AFP / VÍDEO: REUTERS

Laura Estirado

Alba Giraldo

Leticia Blanco

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'Una batallas tras otra' de Paul Thomas Anderson se ha coronado en la madrugada de este domingo como la película más galardonada de la 98 edición de los Óscar, con seis premios, entre ellos el de mejor película y mejor director.

'Sirat' del director gallego Oliver Laxe, no ha podido cumplir el sueño de lograr un Oscar. El premio a mejor película internacional ha ido para la película Noruega 'Valor sentimental', de Joachim Trier, que también se ha impuesto a la cinta brasileña 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho. Y el premio a Mejor Sonido ha ido finalmente para 'F1'.

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Pese a que 'Los pecadores' llegaba con 16 nominaciones a los premios, finalmente la película se ha llevado 4 galardones, entre ellos el de Mejor Actor a Michel B Jordan. Jessie Buckley ha ganado el de Mejor Actriz.

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