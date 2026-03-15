Muere el guitarrista de Motörhead, Phil Campbell, a los 64 años

El guitarrista de la banda británica de hard rock Motörhead, Phil Campbell, ha fallecido a los 64 años tras "una larga y valiente lucha en cuidados intensivos después de una compleja operación mayor", según confirmaron su familia y posteriormente el grupo en sendos comunicados.

"Con profundo pesar, debemos informar que Philip Anthony Campbell ha fallecido", escribió Motörhead en sus perfiles de redes sociales, acompañado de una fotografía en blanco y negro del músico y un emotivo texto.

"Phil fue un maravilloso guitarrista, escritor, intérprete y músico, que tuvo a Motörhead en sus venas. Siempre destacó por su talento con la guitarra, pero sobre todo, por su corazón. No podías estar a su lado sin esbozar una sonrisa o veinte, porque, simplemente, Phil amaba vivir y la vivió con gran alegria", agregó la banda londinense.

En el grupo durante 31 años

Campbell se unió a Motörhead en 1984, por lo que no fue uno de los miembros fundadores, pero estuvo en sus filas durante 31 años, hasta 2015, cuando el grupo se disolvió tras la muerte de su vocalista Lemmy Kilmister.

Después, Campbell formó su propia banda "Phil Campbell and The Bastard Sons", con sus tres hijos, con los que siguió girando durante años y recientemente ofreció un concierto en su ciudad natal de Pontypridd, en Gales, con el cartel de "no hay entradas".

"El mundo acaba de perder un enorme rayo de luz y estamos devastados", concluyó Motörhead en su publicación.

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La banda Motörhead, fundada en 1975 en Londres, tuvo su auge principal a principios de los años 80, con álbumes como 'Ace of Spades' o 'No Sleep ´til Hammersmith' llegando a los primeros puestos de las listas de éxitos británicas.