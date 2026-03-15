Premios de cine
Javier Bardem luce el lema 'No a la guerra' en la alfombra roja de los premios Oscar
Oscars 2026, hoy en directo: alfombra roja, nominados y última hora de la gala de los premios Oscar
El actor español Javier Bardem ha aparecido este domingo en los premios Oscar con dos símbolos de apoyo a Palestina. El intérprete ha acudido a los galardones más importantes del cine con un gran broche donde se puede leer el lema 'No a la guerra' y un pin del niño Handala, símbolo de la lucha del pueblo palestino por su libertad.
El actor ha aparecido con la insignia en la alfombra roja de los premios, exactamente la misma pegatina que la popularizada en 2003 para condenar la invasión de Irak liderada por EEUU. Además, el niño de su pin, Handala, fue creadopor el caricaturista político Naji al-Ali como un símbolo de la identidad y resiliencia de Palestina.
"El coraje de Javier Bardem. El valor de los gestos donde más pueden costarte. Hoy en los Oscar estarán juntos nuestro NO A LA GUERRA y Handala, ese niño con 10 años hasta que los refugiados palestinos vuelvan a su tierra robada. No puedo sentir más orgullo. Gracias, Javier", ha compartido en la red social X su hermano, Carlos Bardem.
Esta no es la primera vez que Bardem muestra su apoyo a Palestina. El actor apareció en la gala de los Emmy, donde estaba nominado a mejor actor de reparto por la antología 'Monsters: la historia de Lyle y Erik Menendez', con un pañuelo palestino enroscado al cuello, y con él posó ante la prensa, puño en alto, símbolo de coraje y resistencia.
"Estoy aquí denunciando el genocidio en Gaza. La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio [IAGS por sus siglas en inglés] ha concluido que es un genocidio y por eso estamos pidiendo un bloqueo diplomático y comercial, así como sanciones contra Israel para detener el genocidio", declaró el intérprete español ante el micrófono de 'Variety'.
Suscríbete para seguir leyendo
- Primeras reacciones al estreno de 'Torrente, presidente': 'Para esto vale la pena ir al cine
- Centenares de personas despiden en Nueva York a Willie Colón entre aplausos y salsa
- El Torrente de Santiago Segura vuelve 12 años después con 150.000 entradas vendidas antes de su estreno
- Crítica de 'Torrente, presidente': el casposo personaje creado por Santiago Segura revoluciona a la extrema derecha
- Rodolfo Sancho, la incorporación estrella a la serie 'Entre tierras': 'Mi personaje es un hombre que no se derrumba
- La saga 'Peaky Blinders' resurge en Netflix con la película 'El hombre inmortal
- Rosalía se disculpa por sus declaraciones sobre Picasso y el feminismo: 'Es verdad, me he equivocado
- Taz Skylar, el actor español de 'One Piece': 'Esta serie ha puesto a prueba mi resistencia