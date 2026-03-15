Dani Fernández, una insurrección pop que llena de fieles el Palau Sant Jordi

Parece complicado que canciones no urbanas se cuelen en el Top 50 España de Spotify. Pero a veces (pocas) sucede. Y entre ritmos de reguetón, trap y bachata, casi con un punto de rebelión, aparece Dani Fernández con su propia insurrección en forma de pop rock melódico. El artista consiguió mantener durante más de cinco meses la canción ‘Me has invitado a bailar’, de su último disco, ‘La jauría’, en la lista de reproducción más importante del país. Esa revolución personal de Fernández ha levantado a miles de fieles este sábado en su primer Palau Sant Jordi de Barcelona en la segunda parada de su nueva gira, ‘La insurrección’, que supone un último capítulo en su trayectoria antes de tomarse un descanso.

‘Todo cambia’ ha abierto el concierto de esta noche, y también todo ha cambiado en la vida de Fernández últimamente. Hace poco más de un año, el artista llenaba el Sant Jordi Club, la sala pequeña del recinto barcelonés. “Hoy es uno de los días más felices de mi vida al ver que en Barcelona había un lugar donde podía llevar mi música y sentirme querido y arropado”, ha exclamado. En su bienvenida, el cantante ha inundado la ciudad de su ‘Clima Tropical’, para dar paso a su particular homenaje a ‘Supersubmarina’ (con su versión homónima) y a Robe Iniesta, vocalista de Extremoduro fallecido el pasado mes de diciembre, con ‘Si te vas’.

El artista no ha colgado (por poco) el cartel de entradas agotadas para este sábado y se ha mostrado totalmente transparente sobre el tema. “Hoy quedaban algunas entradas por vender. Últimamente, los artistas nos obsesionamos con el ‘sold out’. Se cree que si no llenas un estadio no eres importante, pero yo hoy he cumplido un sueño”, ha expresado. Para acompañarlo en ese sueño -y ejerciendo de anfitrión- hacia la mitad del concierto se ha subido al escenario Nil Moliner para rememorar el 2019, cuando colaboraron en una versión de ‘Soldadito de hierro’ del artista catalán.

El concierto ha recorrido el último disco de Fernández con ‘Me sabe fatal’, ‘Criminal’, ‘Inertes’, ‘Oaxaca’ -“cuando saqué esta canción pensé que iba a ser de esas que se guardan en un cajón, pero cada vez vamos más a los conciertos y nos emocionamos con las letras”-, ‘Competir’, ‘Joderme la vida’ -“las redes están para darnos cariño y no puto ‘hate’”-, 'Cariño suéltate el pelo’ y ‘La trama principal’, recorriendo la pista del Sant Jordi entre el público. Desde el otro lado del recinto y sin micrófono, una versión de ‘Si no te hubieras ido’, de Maná. Y algunos de sus grandes éxitos, como ‘Dile a los demás’, ‘Plan fatal’, ‘Disparos’ y el ‘medley’ de ‘Vértigo’, ‘Y te diré’, ‘Puñales’ y ‘Te esperaré toda la vida’. Espacio para las baladas y el derroche vocal de Fernández con ‘Si tus piernas’, ‘Frío’, ‘Solo tienes que avisar’ y ‘¿Y si lo hacemos?’.

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“¿Barcelona quiere bailar o no?”. Y los fieles compañeros de insurrección de Fernández se despidieron de su líder hasta la próxima -con el deseo de que sea pronto- con dos danzas: ‘Bailemos’ y ‘Me has invitado a bailar’.