Chloé Zhao desafía la brecha de género de Hollywood: ninguna mujer ha ganado dos veces el Oscar a mejor dirección

Seguro que la mayoría de los lectores que han dado con este artículo no tienen ni idea de quién es Edith Head. Ni siquiera contando con la pista de que este es un texto muy relacionado con los Premios Oscar. Edith Head murió en Hollywood en 1981 a los 83 años y no fue actriz, directora o guionista, pero sigue siendo la mujer con más estatuillas de la historia. Ganó nueve, ni más ni menos, y fue nominada en otras 25 ocasiones. Tiene el honor de ser la mejor diseñadora de vestuario de entre todas las que han trabajado en la meca del cine, una industria nada fácil para las mujeres. No lo era entonces y sigue sin serlo ahora. Ni siquiera después de años de reinvidicaciones globales o del movimiento #Metoo.

Edith Head sentó cátedra en las décadas de los 50, 60 y 70, en el final de la Época Dorada de Hollywood, unos años en los que el feminismo aún era un movimiento muy embrionario. Las mujeres ya podían ejercer su derecho a voto en Estados Unidos, pero su papel seguía relegado al hogar. De ahí el valor incalculable de la gesta de Edith Head.

Si siguiese viva y viese el listado de nominados a esta 98 edición de los galardones más importantes de la industria del cine, es probable que se sintiera feliz y decepcionada a partes iguales. Contenta si se fijase en el listado de nominadas a mejor diseño de vestuario: seis mujeres optarán al galardón que a ella la llevó a la cima. Es un pleno. Pero también es posible que esa ilusión se desvaneciese cuando echase un vistazo al resto de categorías.

Solo una candidatura a mejor dirección se escribe en femenino. El honor lo tiene Chloé Zhao, por ‘Hamnet’, un trabajo por el que también opta al Oscar a mejor guion adaptado (en tándem con la escritora de la novela en la que se basa el largometraje, Maggie O’Farrell). También es la única en ese apartado, aunque la situación aún puede ir a peor: en guion original, directamente, no hay ninguna. Y solo tres de las diez cintas que optan a llevarse la estatuilla a mejor película tienen una protagonista femenina. Son la propia ‘Hamnet’, ‘Bugonia’ y ‘Valor sentimental’. Ninguna parte, a priori, como favorita.

Por desgracia, este 2026 no es, ni de lejos, la excepción. Echando un vistazo a los resultados de los Premios Oscar en lo que va de siglo quedan patentes los pocos progresos de Hollywood en materia de igualdad. El reconocimiento a mejor dirección es, quizás, el más ilustrativo. Solo tres cineastas lo han logrado a lo largo de las 97 ediciones que se han fallado: Kathryn Bidelow en 2010 (por ‘En tierra hostil), la propia Chloé Zhao en 2021 (cuando dirigió ‘Nomadland) y Jane Campion en 2022 (por ‘El poder del perro). Solo tres premiadas de un total de 27, apenas el 11 por ciento. Analizando las nominaciones, la situación no mejora: desde 2001, las directoras lograron nueve candidaturas por 134 de sus colegas masculinos. Menos del 7 por ciento.

Esta tendencia se traslada también al tipo de historias que valora la Academia. Sus favoritas son, sin duda, las que protagonizan hombres. Desde el año 2001, solo seis largometrajes se alzaron con el premio al mejor del año teniendo a una actriz en el rol principal. Son ‘Chicago’ (2003), ‘Million Dollar baby’ (2005), ‘La forma del agua’ (2018), ‘Nomadland’ (2021), ‘CODA’ (2022) y ‘Anora’ (2025). Esta última década, que coincide con el estallido del #Metoo, ha sido especialmente positiva para esta estadística y ha maquillado un poco los números.

El guion, también masculino

El trabajo del guionista es de nuevo principalmente masculino. O, al menos, ese el que la Academia tiene en mayor consideración. Y, en este caso, apenas se aprecian diferencias si se analizan por separado las décadas de este siglo. Empezando por guion original, en la década de los 2000 hubo 10 nominadas y dos ganadoras (Sofía Coppola en 2004 por ‘Lost in translation’ y Diablo Cody en 2008 por ‘Juno’); en la de los 2010, otras diez nominadas, pero ninguna resultó elegida; y en lo que va de 2020, nueve candidatas y dos vencedoras (Emerald Fennell en 2021 por ‘Una joven prometedora’ y Justine Triet en 2024 por ‘Anatomía de una caída’).

En el caso del galardón a mejor guion adaptado, la situación es muy similar: cinco premiadas de un total de 38 desde 2001 (el 13 por ciento) y 32 nominadas de 216 (cerca del 15 por ciento). En este caso, con los números en la mano, parece que la década actual va a mejorar la tendencia de las anteriores. En estos seis años ha habido dos laureadas (Sian Heder en 2022 por ‘CODA’ y Sarah Polley en 2023 por ‘Ellas hablan’) y un total de once nominadas.

Sian Heder logró el Oscar al Mejor guion adaptado por 'CODA' en 2022. / Armando Arorizo / EFE

El vestuario, terreno femenino

Edith Head marcó el camino y, por suerte, muchas mujeres talentosas se decidieron a recorrerlo tras ella. Tanto es así que el 74 por ciento de los premiados a mejor diseño de vestuario en esta década son mujeres. De hecho, solo seis hombres han roto la hegemonía femenina en esta categoría. La reina indiscutible es Colleen Atwood, que posee cuatro premios Oscar (2003 por ‘Chicago’, 2006 por ‘Memorias de una geisha’, 2011 por ‘Alicia en el país de las maravillas’ y 2017 por ‘Animales fantásticos y dónde encontrarlos’) y otras cinco nominaciones más.

En lo que se refiere a maquillaje, los números están mucho más igualados. Desde 2001 se ha condecorado a 30 mujeres y 40 hombres y las candidaturas se reparten de la siguiente manera: 97 y 120, respectivamente. Asimismo, la progresión femenina ha sido claramente ascendente: en los 2000 hubo 6 ganadoras y 16 nominadas; en los 2010, 11 y 26; y en las ediciones que se han completado desde 2020, 11 mujeres han recibido la estatuilla y 55 han optado a ella.

Chloé Zhao puede hacer historia

Si la hazaña de Edith Head se sigue valorando a día de hoy, casi medio siglo después de su muerte, Chloé Zhao puede lograr este 2026 lo que ninguna mujer ha hecho hasta ahora: a sus 43 años, puede ser la primera en alzarse dos veces con el galardón a la mejor dirección. La proeza es aún mayor si se tiene en cuenta que solo tiene cinco películas en su haber.

Para saberlo, habrá que esperar al final de la gran gala que tendrá lugar en el Teatro Dolby de Los Angeles este domingo 15 de marzo. Entre tanto, se puede echar un vistazo a lo que ha ocurrido en los Globos de Oro, conocidos desde siempre como la antesala de los Oscars, para encontrar pistas de lo que puede ocurrir en la noche con más glamur del año. El pasado 11 de enero, ‘Hamnet’ se coronó como la mejor película dramática y su protagonista, Jessie Buckley, como mejor actriz de ese mismo género. Aunque Paul Thomas Anderson parte como favorito en todas las quinielas para llevarse la estatuilla, quizás Chloé Zhoa aún pueda mantener alguna esperanza de escribir su nombre en la historia.