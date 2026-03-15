Premios de cine
¿Qué significa el broche de Oliver Laxe en los Oscar?
El director español ha aparecido en la entrega de galardones con un pin en forma de sandía en apoyo a Palestina
Oscars 2026, en directo: alfombra roja, porra de los premios y última hora de la gala desde España
El director español Oliver Laxe ha aparecido este domingo en la entrega de los premios Oscar en Los Ángeles, donde está nominado por 'Sirat' a los galardones a mejor película internacional y mejor sonido, con un broche en forma de sandía en apoyo a Palestina.
La sandía es un símbolo de resistencia y solidaridad palestina, adoptado por la población palestina tras la Guerra de los Seis Días en 1967, cuando Israel prohibió exhibir públicamente símbolos nacionales palestinos, incluida la bandera en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, en los territorios ocupados.
Ante esa censura, la población palestina buscó formas creativas de resistencia pacífica. La sandía apareció como alternativa ya que, al cortarse, la fruta muestra los mismos colores de la bandera (verde, rojo, blanco y negro).
Los Acuerdos de Oslo de 1993 levantaron la prohibición formal de exhibir la bandera palestina, pero el símbolo se sigue usando actualmente a través de las redes sociales para evitar el bloqueo o la censura de contenido y se utiliza en pancartas, ropa y chapas como símbolo de solidaridad con Gaza.
Laxe ha lucido el pin durante la alfombra roja de los galardones sobre un estilismo completamente negro.
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