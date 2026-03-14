Rosalía se disculpa por sus declaraciones sobre Picasso y el feminismo: "Es verdad, me he equivocado"

La cantante catalana, Rosalía, ha publicado este sábado un vídeo a través de sus redes sociales para abordar la polémica que se ha generado tras defender la idea de separar al artista de la obra, en el caso de sus menciones a Picasso, y la respuesta que dio en una entrevista en diciembre en la que aseguró no considerarse feminista.

"Hace días que tengo ganas de hacer este vídeo, pero quería encontrar las palabras adecuadas porque no me siento muy a gusto con lo que pasó cuando hablé del tema de Picasso", asegura la cantante. El episodio al que se refiere es fruto de una conversación con la escritora argentina Mariana Enríquez, en un encuentro organizado por Spotify en Buenos Aires, en el que Rosalía defiende la idea de separar la obra de los aspectos de la vida de un artista que hayan podido ser cuestionables.

"Es verdad que me he equivocado. Gracias por decírmelo. Voy a intentar aprender más. Es importante no hablar de según qué temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento", continua la artista en el vídeo. "Yo pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, pero no tenía consciencia de que había casos reales de maltrato. Quiero pedir disculpas si hubo falta de sensibilidad por mi parte y esa falta de empatizar con esas mujeres y esos testimonios", añade.

Conversación sobre Picasso

"Nunca me ha molestado diferenciar al artista de la obra. Quizás a ese señor, si le hubiera conocido, no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero, quién sabe, a lo mejor sí. No me importa, disfruto de su obra", explicó Rosalía. "¿Hasta qué punto uno sabe si esa información es cierta o no? A no ser que yo hubiera convivido realmente con esa persona, ¿quién soy yo para juzgar?", añadió.

Tras estos comentarios, sus seguidores apuntaron a las acusaciones que recaen sobre Picasso y las relaciones de maltrato a las que han referido exparejas y familiares. Es el caso de Françoise Gilot, fotógrafa y expareja de Picasso, que relataba en la biografía 'Vida con Picasso' estos hechos. "A Olga (Khokhlova, bailarina y expareja de Picasso) la arrastraba por el suelo tirándola del pelo o le daba sedantes para calmarla, según me ha contado él mismo", escribía Gilot.

"Las sometía a su sexualidad animal, las domesticaba, las hechizaba, las devoraba y las aplastaba en sus lienzos. Después de pasar muchas noches extrayendo su esencia, una vez desangradas, se deshacía de ellas", relata también Marina Picasso, nieta del pintor, en el libro de memorias ‘Picasso, mi abuelo’.

Apoyo al feminismo

"No tengo más que amor, respeto y agradecimiento hacia el feminismo", argumenta Rosalía, en este caso haciendo referencia a otras declaraciones que generaron polémica, en las que aseguraba que no se consideraba feminista.

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"Siento que me da miedo denominarme de según qué manera por no ser una representación lo suficientemente buena de ello", explica la cantante en su TikTok. "Creo que está claro que la forma en la que vivo, en la que escribo, en la que actúo, en la que canto, hago música y quiero es feminista", prosigue. "Para mi creo que es obvia mi posición feminista, pero a lo mejor para el resto no lo ha sido tanto", zanja Rosalía.