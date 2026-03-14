Rosalía anticipa el 'Lux Tour' con nuevas pistas y dispara la curiosidad sobre su etapa más espiritual

Apenas faltan dos días para que arranque el esperado 'Lux Tour' de Rosalía, una gira que llega rodeada de una enorme expectación después de que la artista catalana dejara entrever en los BRIT Awards algunas pistas de lo que podría estar preparando para esta nueva etapa.

Todo apunta a una propuesta ambiciosa, cargada de intensidad, con un gran despliegue vocal y una puesta en escena en la que la luz, lo espiritual y lo simbólico ocuparán un lugar central. Un universo estético y sonoro que parece beber de esa divinidad que la cantante proyecta en sus letras, ahora llevadas a escena en un espectáculo que promete emocionar y sorprender.

Inicio en Lyon

La gira mundial comenzará este lunes en el LDLC Arena de Lyon, punto de partida de un tour que ya se perfila como una de las grandes citas musicales del año. Después llegarán algunas de sus paradas más esperadas, entre ellas Barcelona, donde Rosalía actuará los días 13, 15, 17 y 18 de abril en el Palau Sant Jordi, llevando su nuevo universo creativo en directo a su casa. E incluso antes del esperado estreno, la artista ya ha cuenta con un notable aumento (del 40%) en sus oyentes de Spotify, prueba inequívoca de que el público ya calienta motores para reencontrarse con ella en su nueva etapa.

Y, como bien sabe la de Sant Esteve Sesrovires, pocas cosas generan más conversación que el misterio bien administrado. Y si ya había intriga en torno a ese nuevo espectáculo que lleva días alimentando teorías entre seguidores, la propia Rosalía ha avivado aún más esa curiosidad. Por ello, este viernes por la noche ha compartido en sus redes sociales varias pistas de lo que está por venir: imágenes en las que se intuye la presencia del ballet, una escenografía construida para acoger a numerosos bailarines, ensayos centrados en el trabajo de las cuerdas vocales y un gran cartel en blanco que parece esconder una sorpresa todavía por desvelar.

Noticias relacionadas

La luz, los blancos y una sensación de pureza predominan sobre cualquier sombra y se perfilan como los grandes protagonistas del nuevo 'show' de la catalana. Una imagen luminosa, etérea y cargada de simbolismo que contrasta de forma evidente con la de su etapa anterior, la de 'Motomami'. Si en aquella era dominaban las uñas cortas, el cuero, la velocidad y las motos, ahora Rosalía parece haber virado hacia el lado contrario, en el que ganan peso las referencias católicas, la iconografía sagrada y una idea de deidad que refuerza el misticismo de la nueva fase artística.