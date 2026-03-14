Fallecido a los 96 años
Habermas, en 10 frases: "La irresponsabilidad por los daños forma parte de la esencia del terrorismo"
Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años de edad
El filósofo alemán Jürgen Habermas, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales de 2003, ha fallecido este sábado a los 96 años de edad en la ciudad de Starnberg, según ha informado su editorial, Suhrkamp.
El prestigioso semanario alemán 'Der Spiegel' define a Habermas como "uno de los pensadores más importantes de nuestro tiempo". Inició su carrera en los años 50 en la localidad de Fráncfort del Meno, en el Instituto de Investigación Social bajo la dirección de Theodor W. Adorno.
Estas son 10 de sus muchas frases más célebres.
Avergüénzate de morir hasta que no hayas conseguido una victoria para la humanidad
La irresponsabilidad por los daños forma parte de la esencia del terrorismo
Los europeos nos encontramos ante la tarea de lograr un entendimiento intercultural entre el mundo del Islam y el Occidente marcado por la tradición judeocristiana
La redención discursiva de una pretensión de verdad lleva a la aceptabilidad racional, no a la verdad
El positivismo significa el fin de la teoría del conocimiento, que pasa a ser sustituida por una teoría de las ciencias
El estado nacional, como marco para la aplicación de los derechos humanos y la democracia, ha hecho posible una nueva forma más abstracta de integración social que va más allá de las fronteras de linajes y dialectos
Llamo “intereses” a las orientaciones básicas enraizadas en las condiciones fundamentales de la posible reproducción y autoconstitución del género humano, es decir, en el trabajo y en la interacción
Técnicamente hablando, dado que nuestras sociedades complejas son altamente susceptibles a interferencias y accidentes, ciertamente ofrecen oportunidades ideales para una interrupción inmediata de las actividades normales. Estas interrupciones pueden, con un gasto mínimo, tener consecuencias considerablemente destructivas
Alcanzar y comprender es el proceso de lograr un acuerdo sobre la base presupuesta de reclamos de validez que se reconocen mutuamente
El hablante debe elegir una expresión comprensible, para que el hablante y el oyente puedan entenderse entre sí
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