Habermas, en 10 frases: "La irresponsabilidad por los daños forma parte de la esencia del terrorismo"

El filósofo alemán Jürgen Habermas, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales de 2003, ha fallecido este sábado a los 96 años de edad en la ciudad de Starnberg, según ha informado su editorial, Suhrkamp.

El prestigioso semanario alemán 'Der Spiegel' define a Habermas como "uno de los pensadores más importantes de nuestro tiempo". Inició su carrera en los años 50 en la localidad de Fráncfort del Meno, en el Instituto de Investigación Social bajo la dirección de Theodor W. Adorno.

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