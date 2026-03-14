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Fallecido a los 96 años

Habermas, en 10 frases: "La irresponsabilidad por los daños forma parte de la esencia del terrorismo"

Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años de edad

Imagen de archivo de Jürgen Habermas.

Imagen de archivo de Jürgen Habermas. / SIMELA PANTZARTZI

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El filósofo alemán Jürgen Habermas, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales de 2003, ha fallecido este sábado a los 96 años de edad en la ciudad de Starnberg, según ha informado su editorial, Suhrkamp.

El prestigioso semanario alemán 'Der Spiegel' define a Habermas como "uno de los pensadores más importantes de nuestro tiempo". Inició su carrera en los años 50 en la localidad de Fráncfort del Meno, en el Instituto de Investigación Social bajo la dirección de Theodor W. Adorno.

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Estas son 10 de sus muchas frases más célebres.

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