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Premios Oscar 2026

Películas nominadas a los Oscar 2026: dónde verlas online y en cines

'Sirat' estará por partida doble en la fiesta de los Oscar del 15 de marzo

Oscar 2026: Lista completa de nominados con 'Los pecadores' y 'Una batalla tras otra' como favoritas a los premios

Timothee Chalamet, protagonista de 'Marty Supreme'

Timothee Chalamet, protagonista de 'Marty Supreme' / PATRICK T. FALLON / AFP

Judit Bertran

Judit Bertran

Barcelona
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A pocas horas de conocer las películas premiadas en los Premios Oscar, una de las citas más importantes para el cineprevista para este 15 de marzo, muchas de las nominadas ya están al alcance del mando a distancia en una plataforma o en la sala de cine más cercana. Entre los títulos destacados se encuentran 'Los pecadores', con un récord histórico de 16 nominaciones; 'Frankenstein', con 9; y 'Marty Supreme', también con 9 nominaciones.

Aquí un listado de las películas nominadas y dónde verlas:

1.'Los pecadores'

La película más nominada de la historia de los premios, con un total de 16, es la historia de dos hermanos gemelos que vuelven a su ciudad natal del Missisipi huyendo de un pasado violento y lleno de errores. Pero cuando vuelven se dan cuenta de que la situación aún puede empeorar. Está disponible en Movistar+ y HBO Max.

2.'Frankenstein'

Este año parece que el retorno de los clásicos está de moda. Guillermo del Toro revive la novela de Mary Shelley en una adaptación de terror fantástico en la que el protagonista es un doctor obsesionado con el retorno de los muertos. Con la forma de humano ya en su mesa de laboratorio y un rayo eléctrico, el doctor consigue crear a Frankenstein a partir de partes de cadáveres. Está disponible en Netflix

3.'Marty Supreme'

En el mundo del tenis de mesa de los años 50, Marty Mauser (Timothée Chalamet) es un joven decidido a buscar la fama en el tenis de mesa, un deporte que nadie toma en serio. Inspirada en el espíritu del jugadaor de ping-pong, la película muestra esa obsesión por las apuestas y la redención, con su ego y ambición fuera de la típica historia deportiva motivacional. Está disponible en cines.

4.'Hamnet'

La película de Chloé Zhao, basada en la novela de Maggie O'Farrell, narra la vida de Agnes Hathaway y su marido William Shakespeare, centrándose en el doloroso duelo por la muerte de su hijo Hamnet, de 11 años, debido a la peste. Está disponible en cines.

5.'Valor sentimental'

'Valor sentimental' sigue a dos hermanas, Nora y Agnes, que se reencuentran tras la muerte de su madre con su distanciado padre, un célebre director de cine. Él le propondrá a Nora protagonizar su película de regreso, algo que desatará una crisis familiar que explorará el trauma generacional y los límites entre ficción y realidad. Está disponible en cines.

Noticias relacionadas

Dónde ver más películas nominadas

  • 'Una batalla tras otra' se puede ver en Movistar+ y HBO Max.
  • 'Bugonia' se puede ver en cines y en Filmin.
  • 'F1: La película' se puede ver en Apple TV.
  • 'El agente secreto' se puede ver en cines.
  • 'Sueños de trenes' se puede ver en Netflix.
  • 'Arco' se puede ver en cines.
  • 'Avatar: Fuego y ceniza' se puede ver en cines.
  • 'Blue Moon' se puede ver en Prime Video (alquiler).
  • 'Diane Warren: Relentless' aún no está disponible en ninguna plataforma.
  • 'Elio' se puede ver en cines, Prime Video y Apple TV.
  • 'Las guerreras k-pop' se puede ver en Netflix.
  • 'Si pudiera, te daría una patada' se puede ver en cines.
  • 'Un simple accidente' , en Filmin.
  • 'Jurassic World: El renacer' se puede ver en Movistar+ y SkyShowtime.
  • 'Kokuho' aún no está disponible en ninguna plataforma.
  • 'La pequeña Amélie o el carácter de la lluvia' se puede ver en cines.
  • 'Sirat. Trance en el desierto' se puede ver en Movistar+.
  • 'Song Sung Blue: Canción para dos' se puede ver en cines, Apple TV, Prime Video y Filmin
  • 'Laberinto en llamas' se puede ver en Apple TV.
  • 'La hermanastra fea' aún no está disponible en ninguna plataforma.
  • 'La voz de Hind', se puede ver en Filmin
  • 'Viva Verdi' aún no está disponible en ninguna plataforma.
  • 'Weapons' se puede ver en Movistar+ y HBO Max.
  • 'Zootrópolis 2' se puede ver en cines, Apple TV y Prime Video

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