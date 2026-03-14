David Selvas dirige 'Perfectes desconeguts', una obra de parejas y móviles: "Es una metáfora de nuestra vida pública, la privada y la secreta"

¿Estarías dispuesto a compartir con todos cualquier mensaje o imagen que llegue a tu móvil en una cena con amigos de toda la vida? Eso es precisamente lo que hacen todos los asistentes a una reunión, una cena en casa de una pareja del grupo. En principio, como se conocen, nadie debería sentirse expuesto. Pero la realidad acaba siendo muy diferente como demuestra Paolo Genovese cuya obra 'Perfectos desconocidos' sube por primera vez al escenario en Barcelona y en catalán, traducida por Yannik García y dirigida por David Selvas que a partir de este fin de semana recala en el Poliorama, donde estrenó la aplaudida versión del siglo XXI de 'Romeu i Julieta'.

Llàtzer Garcia ha actualizado el texto, escrito en 2015 y estrenado como filme en 2016, que ha tenido la friolera de 22 versiones cinematográficas. Su adaptación acerca la obra a la idiosincrasia de la sociedad catalana actual y hace una puesta al día en cuanto a avances tecnológicos y de las redes sociales. Instagram no existía cuando se creó el texto, por ejemplo.

"Esta obra es una metáfora de nuestra vida pública, la privada y la secreta", expone Selvas. "En la obra hay una crítica a la pareja heterosexual, la más normativa", añade. "El artefacto de Genovese es perfecto, funciona como un reloj suizo". Inevitablemente, la información que llega a los teléfonos y es leída en voz alta descubrirá muchos secretos. Nadie se salvará. Habrá un antes y un después de esta cena que si algo evidencia es lo mucho que revela un móvil. Es capaz de hacer saltar por los aires una pareja, una relación y unas amistades.

Un momento de 'Perfectes desconeguts'. / David Ruano

Se trata de una comedia amarga. "Los actores deben de sufrir de verdad en la segunda parte para hacer reír al público una vez haya explotado todo y salgan las miserias de cada uno", comenta Selvas, que ha esperado a tener el reparto deseado para tirar adelante este proyecto con sus siete magníficos: Marta Bayarri, Biel Duran, Eduard Farelo, Júlia Molins, Albert Prat, Vanessa Segura y Christian Valencia. Más que dibujar sus respectivos personajes, Selvas les ha empujado a asimilar lo más importante: transformarse en un auténtico grupo de viejos amigos. "Es el reparto que necesitaba. Esta obra hay que mantener un sutil equilibrio entre la comedia y la tragedia y este reparto la lleva más allá del simple divertimento", dice el director.

"Hay que mantener un sutil equilibrio entre la comedia y la tragedia y este reparto la lleva más allá del simple divertimento"

A falta de trávelin para seguir las caras y expresiones durante esta cena Selvas juega con el movimiento de los personajes en una escenografía de Alejandro Andújar que reproduce un apartamento moderno con diferentes espacios.

Un momento de 'Perfectes desconeguts'. / David Ruano

Farelo interpreta a un hombre en la cincuentena, un personaje con una carrera profesional sólida como cirujano plástico pero con "algunos déficits emocionales que aparecerán", señala el actor. Bayarri encarna a su mujer en la ficción, una psicóloga que según la actriz "se encuentra en un momento en el que siente que todo se le escapa de las manos y no quiere confrontar sus propios conflictos". Para Segura es divertido participar en este montaje donde todo se va complicando hasta que explota. Su personaje es de la una abogada que comparte despacho con su marido, que representa Prat. "Es una pareja en crisis, sobrepasada por circunstancias profesionales y familiares. Llega a la fiesta con ganas de divertirse y de descomprimir".

Valencia y Molins son en la ficción una pareja feliz que está a punto de tener un hijo. Él es "una persona que ve posibilidad de hacer negocios constantemente y en esta Barcelona donde todo vale tanto, le preocupa disponer de los recursos para mantener su familia y hará lo que haga falta por ella", apunta Valencia. Ella, embarazada y embarazada "aparentemente está en un momento idílico de su vida". Aunque es la más joven de todos, "puede parecer algo naíf en realidad pero en realidad en más astuta de lo que parece". Duran interpreta al único personaje que acude solo a la cena para decepción de todos que esperaban conocer su nueva pareja.

¿De verdad tenemos que saber absolutamente todo de la persona que amamos? Esta es una de las preguntas seguro que el público se plantea tras ver alguna de las funciones programadas hasta el próximo 26 de abril en el Poliorama.