Los actores con más Premios Oscar de la historia

Con la ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2025 a la vuelta de la esquina, no está de más echar la vista atrás y revisar a los actores y actrices más exitosos de la historia, aquellos que acumulan mayor número de galardones tras las 95 ediciones de la gala que, en este año.

Aunque la cantidad de intérpretes que han recibido el reconocimiento de la Academia de Hollywood es muy elevado, hay una figura que se eleva sobre todas las demás: Katharine Hepburn. La estadounidense es la única persona en conseguir cuatro estatuillas en los premios de interpretación, y además lo hizo siempre como Mejor actriz (ganó en 1933 con 'Gloria de un día', en 1967 por 'Adivina quién viene a cenar', en 1968 por 'El león en invierno' y en 1981 con 'En el estanque dorado').

Actores con tres Oscar

Tras ella, un pequeño grupo de estrellas la sigue con tres Oscar. Maryl Streep ganó dos veces el de Mejor actiz y una el de Mejor actriz de reparto, al igual que Ingrid Bergman, mientras que Frances McDormand tiene tres estatuillas por el papel protagonista. También hay tres hombres en esta lista: Daniel Day Lewis (siempre a Mejor actor), Jack Nicholson (dos veces a Mejor actor y una a Mejor actor de reparto) y Walter Brennan, un nombre más desconocido para el público actual porque su último premio, como actor de reparto, fue en 1940, además de los conseguidos en 1936 y 1938.

En la otra cara de la moneda, los intérpretes más nominados de la historia son Spencer Tracy y Laurence Olivier, que optaron nueve veces al galardón, aunque el primero solo se llevó dos y el segundo uno. Justo detrás de ellos aparecen Paul Newman, Jack Nicholson y Peter O'Toole, el último de los cuales es la persona más nominada que nunca ganó la estatuilla.

La actriz más joven

En cuanto a la edad, la intérprete más joven que se ha llevado el galardón es Tatum O'Neal, que ganó el Oscar a Mejor actriz secundaria en 1973, cuando apenas contaba 10 años, por su papel en 'Luna de papel' junto a su padre, Ryan O'Neal. Por su parte, Anthony Hopkins se convirtió en 2021 en el ganador más veterano de la historia tras llevarse la estatuilla por su trabajo como protagonista en 'El padre'. Tenía 83 años.

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A pesar de que no se trate de una categoría de interpretación, la persona más galardonada de la historia de los Oscar es Walt Disney. El pionero de la animación se llevó hasta 26 premios, cuatro de los cuales fueron honoríficos.