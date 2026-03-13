Torrente, un "placer culpable" en los Cines Verdi: "Venía con un poco de miedo, es un personaje muy controvertido"

El resultado de las elecciones de Torrente ha sorprendido entre los espectadores. Hoy se ha estrenado la nueva película de Santiago Segura, ‘Torrente presidente’. Se trata de un reencuentro con la saga tras 12 años sin hacer ninguna película nueva de esta serie. El filme hace una crítica política, parodiando a personajes como Trump, Javier Milei y partidos como Podemos o Vox.

La promoción de la película ha sido muy poco convencional: no ha habido pases de prensa ni carteles promocionales. Todo esto bajo el pretexto de que los fans de la saga puedan ver “la película sin que nadie se la cuente previamente”, aseguraba Segura en su cuenta de X. De hecho, y a pesar de esta estrategia poco convencional, antes de estrenarse, ya se habían vendido 150.000 entradas para las diferentes salas del país. En redes, se ha encendido el debate entre algunas personas que defienden que realmente la película perpetua unos valores retrógrados y aquellas que aseguran que se trata de una crítica incomprendida.

La opinión en los cines

En las salas, el debate está servido. En la salida de los Cines Verdi un grupo de jóvenes se junta para comentar la película. Entre ellos, las opiniones son dispares: “Yo creo que lo ha sabido hacer bien, siempre respetando los ideales de todo el mundo”, comenta Carla, una de las integrantes del grupo. Sin embargo, Jaume, otro de los jóvenes, cree que hay aspectos de la película que “pueden ofender a cierta gente”, pero asegura que percibe que el filme se ha hecho “desde el respeto”.

“Venía con un poco de miedo, porque es un personaje muy controvertido, y hoy en día igual se veía un poco raro, pero ha mantenido un poco la línea”, asegura Álvaro justo al salir de la sesión. De todos modos, el espectador explica que le hubiera gustado que el largometraje fuera “un poco más radical”, ya que es un fiel seguidor de la saga y explica que ha visto “todas las películas”.

Otro elemento que han destacado los espectadores son los cameos: “Me gusta mucho que siempre acaban saliendo personajes ‘superrandoms’, como ‘tiktokers’ y creo que le da mucha frescura a la película”, destaca Carla.

Así, algunos asistentes admiten que ver la película resulta una especie de "placer culpable".