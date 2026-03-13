Santiago Segura aparece por sorpresa en un cine de Madrid en el estreno de 'Torrente, presidente'

Santiago Segura ha abandonado por un momento el halo de hermetismo que había creado alrededor de la nueva película del mítico personaje español José Luis Torrente, 'Torrente, presidente', y se ha dejado ver en uno de los 300 cines que han estrenado este viernes la sexta entrega de la saga creada y protagonizada por el actor.

"¡Presidente, presidente!", han exclamado las decenas de personas que se encontraban en el cine de la capital, que se reunían esta tarde para ver el filme que incluye un excelente reparto con Kevin Spacey, Alec Baldwin o Willy Bárcenas en la gran pantalla.

Antes del estreno, nada se sabía de los detalles de la película por expreso deseo de Santiago Segura, que ha querido dar prioridad a los fans este primer fin de semana, sin que haya habido pases previos para la prensa y la crítica. Idea que ha reforzado, además, presentándose en una de las salas sorprendiendo a estos fans que rápidamente le han vitoreado.

EFE

Infinidad de cameos e intervenciones cortas

Santiago Segura interpreta a José Luis Torrente, el casposo policía, al frente de un reparto al que ha incorporado a los estadounidenses Kevin Spacey y Alec Baldwin, así como a sus incondicionales Gabino Diego y Carlos Areces. Ramón Langa, Nicolás Gómez Iglesias (conocido como el Pequeño Nicolás) y Willy Bárcenas, del grupo Taburete, responsable de la canción original del filme, también están en la película.

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Y, además de recuperar personajes que remiten a otras entregas de la saga, interpretados por José Luis Moreno, Esther Cañadas o Jesulín de Ubrique, la película incluye infinidad de cameos e intervenciones cortas, entre ellas de periodistas y presentadores de televisión, que se interpretan en sus propios programas, como Jordi Évole, Pablo Motos o Ana Rosa Quintana, entre otros muchos. No faltan la apariciones de Mariano Rajoy o Vito Quiles, y el homenaje a cómicos veteranos como Manuel Barragán.