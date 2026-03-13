Tour inminente
Rosalía aumenta más de un 40% sus oyentes en Spotify antes del inicio de la gira de 'Lux'
Lo que mueven las grandes giras como la de Rosalía: un millón de entradas y 100 millones de euros en ‘ticketing’
Los oyentes mensuales de Rosalía han aumentado más de un 40% pocos días antes del inicio de su gira internacional del disco 'Lux’. Los últimos datos publicados por Spotify confirman que la cantante se ha consolidado como la artista catalana y española más escuchada del mundo este año en la plataforma.
El rastro de ‘Lux’ deja algunos de los temas más reproducidos de la carrera reciente de Rosalía en Spotify. Entre los más escuchados a escala global se encuentran ‘La Perla’, ‘Berghain’, ‘Reliquia’, ‘Sexo, violencia y llantas’, ‘Dios es un stalker’, ‘Divinize’, ‘La yugular’, ‘Porcelana’, ‘Magnolias’ y ‘Sauvignon blanc’. Después de la actuación de Rosalía con Björk en los BRIT Awards, el tema ‘Berghain’ registró un aumento del 358% en escuchas en Spotify.
De hecho, el álbum también marcó un récord en Spotify al convertirse en el disco de una artista femenina de habla hispana más reproducido en un solo día en la historia de la plataforma.
El fenómeno también se refleja en el crecimiento de sus reproducciones en distintos países del mundo desde febrero, cuando se publicó ‘Lux’, especialmente en Uruguay, Argentina, Suecia, Bélgica, Portugal, Países Bajos, Reino Unido, Australia, Francia y Canadá.
La gira mundial de Rosalía, el ‘Lux Tour’, comenzará este lunes en el LDLC Arena de Lyon. En Barcelona hará parada los días 13, 15, 17 y 18 de abril, llevando su universo sonoro en directo al Palau Sant Jordi.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Torrente de Santiago Segura vuelve 12 años después con 150.000 entradas vendidas antes de su estreno
- Centenares de personas despiden en Nueva York a Willie Colón entre aplausos y salsa
- Rodolfo Sancho, la incorporación estrella a la serie 'Entre tierras': 'Mi personaje es un hombre que no se derrumba
- La saga 'Peaky Blinders' resurge en Netflix con la película 'El hombre inmortal
- Taz Skylar, el actor español de 'One Piece': 'Esta serie ha puesto a prueba mi resistencia
- Calvas, el último estigma estético femenino por derribar: 'Luchamos por visibilizar y normalizar la alopecia de las mujeres; no creas que eres la única
- Muere a los 89 años el periodista Raúl del Pozo, cronista político de referencia y escritor
- Escapada al concierto de Rosalía en Lyon y París: dónde dormir y comer