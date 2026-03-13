Rosalía aumenta más de un 40% sus oyentes en Spotify antes del inicio de la gira de 'Lux'

Los oyentes mensuales de Rosalía han aumentado más de un 40% pocos días antes del inicio de su gira internacional del disco 'Lux’. Los últimos datos publicados por Spotify confirman que la cantante se ha consolidado como la artista catalana y española más escuchada del mundo este año en la plataforma.

El rastro de ‘Lux’ deja algunos de los temas más reproducidos de la carrera reciente de Rosalía en Spotify. Entre los más escuchados a escala global se encuentran ‘La Perla’, ‘Berghain’, ‘Reliquia’, ‘Sexo, violencia y llantas’, ‘Dios es un stalker’, ‘Divinize’, ‘La yugular’, ‘Porcelana’, ‘Magnolias’ y ‘Sauvignon blanc’. Después de la actuación de Rosalía con Björk en los BRIT Awards, el tema ‘Berghain’ registró un aumento del 358% en escuchas en Spotify.

Sara Fernández

De hecho, el álbum también marcó un récord en Spotify al convertirse en el disco de una artista femenina de habla hispana más reproducido en un solo día en la historia de la plataforma.

El fenómeno también se refleja en el crecimiento de sus reproducciones en distintos países del mundo desde febrero, cuando se publicó ‘Lux’, especialmente en Uruguay, Argentina, Suecia, Bélgica, Portugal, Países Bajos, Reino Unido, Australia, Francia y Canadá.

Noticias relacionadas

La gira mundial de Rosalía, el ‘Lux Tour’, comenzará este lunes en el LDLC Arena de Lyon. En Barcelona hará parada los días 13, 15, 17 y 18 de abril, llevando su universo sonoro en directo al Palau Sant Jordi.