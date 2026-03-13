Mako Artigas, la diseñadora que estampó sus dibujos en Kenzo y Dior, llega al Palau Robert de Barcelona

El Palau Robert de Barcelona expone del 13 de marzo al 7 de junio la muestra 'Mako', un homenaje a la diseñadora y ceramista Mako Artigas comisariada por Ricard Bru que acoge una selección representativa de la obra de la artista japonesa.

En esta retrospectiva, impulsada por Casa Àsia, la Fundació J. Llorens Artigas y el Palau Robert, se recoge parte del legado de la diseñadora, en palabras del comisario Ricard Bru "una selección sencilla de lo que ha hecho en su vida, desde los inicios hasta la actualidad".

Mako, nacida en Tokio en 1937 como Masako Ishikawa, emigró de su país de origen una vez terminada la Segunda Guerra Mundial con el ánimo de recalar en los ambientes vanguardistas de París.

Sin embargo, antes pasó un tiempo en Barcelona, donde conoció al ceramista y escultor Joanet Gardy Artigas, hijo del artista Josep Llorens i Artigas, con quien se casó y pudo entrar de pleno en los ambientes culturales europeos.

Dibujos para grandes diseñadores

"En París hizo carrera creando patrones que después terminaría vendiendo a los grandes del diseño mundial como Kenzo, Dior, Courrèges y Paco Rabanne durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta", recuerda ahora Bru.

De hecho, era habitual que Mako se topara con sus dibujos estampados en vestidos que se comercializaban en El Corte Inglés, sobre lo que la artista rememora que "había dos formas de vender: a fabricantes de tejidos o a modistas", lo que hacía que perdiera el rastro de sus obras y solo las reencontrara de manera fortuita.

Sobre su trabajo, la artista japonesa, que calcula haber dibujado dos patrones por día a lo largo de las últimas cinco décadas, asegura haber tenido que seguir las modas.

"Si en una época a la gente le gustan flores, tengo que hacer flores, o pintar con muchos o pocos colores. Ahora todo es muy rápido, pero antes me tenía que anticipar dos años. Si funcionaba un dibujo suave, sabía que después llegaría uno más fuerte", agrega la diseñadora.

Además, Mako, influida por el trabajo de su esposo, también se adentró en el mundo de la cerámica: "No quería copiar las obras de mi marido, quiero hacer cosas prácticas, como platos más ligeros ahora que soy más vieja", comenta entre risas la artista que acaba de cumplir 89 años.

Tejidos estampados, dibujos y cerámicas

La exposición incluye ocho tejidos estampados que corresponden a la época en que Mako Artigas trabajó como diseñadora para la fábrica textil de su padre en el Japón, así como sus trabajos posteriores en Cataluña y París.

También se pueden ver nueve dibujos grandes y siete pequeños para tejidos que hizo para firmas de prestigio, así como nueve cerámicas de gres y cuatro de porcelana.

La muestra se complementa con imágenes de archivo conservadas por la propia artista, en las que se puede ver a su familia y el hogar familiar, donde pasó la infancia y la adolescencia.

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Además, el Palau Robert proyecta un documental sobre Mako, la vida en Gallifa y su trayectoria profesional, con las entrevistas que le hizo Ricard Bru y las realizadas a Josep Gardy Artigas, Isao, su hijo, y Taro, su nieto mayor.