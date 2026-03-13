'La doncella', de Park Chan-wook : una historia de belleza y perversión

El espléndido trabajo de Park Chan-wook nos reconcilia con el director de 'Oldboy' y 'Thirst'. El grueso de su producción, incluyendo su aventura estadounidense 'Stoker', con algunos puntos de contacto con 'La doncella', no estaban a la misma altura que la mostrada en esta obra bella y perversa.

Es un drama, un relato de intriga y un cuento erótico que se desdobla en dos: la misma historia contemplada desde dos puntos de vista opuestos –pero de concepción formal rigurosamente simétrica– que completan y a la vez desvían y complementan los propios misterios de la narración.

El filme de Chan-wook es también un juego, tan malévolo como a ratos lúdico, en el que dos mujeres desarrollan enemistades, enfrentamientos, atracciones, seducciones y alianzas y saben, así, cómo emanciparse del dominio masculino.

La extrema belleza del filme, ambientado hacia 1930 en una mansión de Corea del Sur que reúne los estilos arquitectónicos británico y japonés, tiene su lógica en uno de los puntos de vista. No se trata de un ejercicio estilístico ni del placer de las imágenes hermosas porque sí. La fascinación que experimenta la doncella al llegar a la mansión de su ama es la misma que debe sentir el espectador ante ese mundo nuevo que se le propone y le acabará desbordando.

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Igual de desbordados se encuentran los distinguidos espectadores masculinos que asisten a la excitante y cadenciosa lectura de un cuento erótico en una de las secuencias más importantes de la película; fascinados nos sentimos nosotros por esos planos nocturnos de una carretera iluminada como espectros por los faros del automóvil, y turbados ante ese momento en el que la doncella lima el diente demasiado afilado de su ama con un dedal mientras se contemplan, cara a cara, rozándose, en el anuncio de uno de los muchos pliegues que tendrá la historia.