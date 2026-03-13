Barcelona estrena ruta Mortadelo y Filemón para celebrar el Día Ibáñez

Una ruta por Barcelona para ver descubrir diferentes dioramas hechos con gran detalle dedicados a personajes y escenas icónicas de los libros de Francisco Ibáñez (1936-2023) acercarán el mundo del genial creador barcelonés a sus fans y a gente que todavía no lo conozca. Esta iniciativa se inaugurará este fin de semana coincidiendo con la segunda edición del Día Ibáñez, que se celebra cada 15 de marzo. Es el día del nacimiento de Ibáñez que de estar vivo cumpliría este año 90. El sello Bruguera que pertenece a Penguin Random House Grupo Editorial y la familia del dibujante esperan recordar el legado de Ibáñez "con algo divertido y diferente", ha destacado su hija Núria. Todos los espacios elegidos para la ruta están relacionados con el propio autor, la lectura, los cómics.

Uno de los dioramas se colocará en la Biblioteca García Márquez de Sant Martí de Provençals donde se ha presentado la iniciativa. "La familia está absolutamente emocionada y más porque parte de esta celebración será aquí", ha destacado Núria Ibáñez, hija del creador de Mortadelo y Filemón, Rompetechos, la Rue del Percebe y el botones Sacarino. Desde 2022 el caricaturista tiene su propio espacio esta fantástica biblioteca ubicada en el mismo barrio donde él vivía y trabajaba. Allí también se organizará este domingo 15 un taller para familias especializado en Mortadelo y Filemón.

El estudio Madrid Omnipro 3D se ha encargado del diseño y creación de los dioramas ha requerido. Los personajes se han hecho con impresión 3D de resina y otras partes de las escenas se han hecho con CDM, con plástico.

Viñetas en 3D

Los dioramas, auténticas viñetas en 3 D, estarán colocados a partir de esta tarde en la Biblioteca García Márquez, la escuela de dibujo Joso, la sede de Penguin Random House en el edificio Colonial. Y, de manera itinerante habrá otro instalado en Nausicaä Còmics y Norma Comics. Estas librerías compartirán un diorama del Botones Sacarino, que imita una viñeta aparecida en 'Los apuros del director', publicado en la colección Alegres Historietas, núm. 3 en 1971.

Barcelona homenajea a Francisco Ibáñez con un circuito urbano de dioramas dedicados a sus personajes / ENRIC FONTCUBERTA / EFE

El diorama más espectacular por el nivel de detalle refleja el universo del maestro, basado en un autorretrato, que se instalará en la Biblioteca García Márquez. Lo único que no se aprecia es el cigarrillo que siempre llevaba en los labios mientras trabajaba en su estudio. El dibujo se publicó en la revista Bruguelandia núm.27 en 1983. Las creadoras de los dioramas han querido rendir un pequeño homenaje al maestro y han reproducido en miniatura sobre su mesa los bocetos del último cómic que dejó inacabado dedicado a las olimpiadas de París 2024.

En la Fnac de Rambla Catalunya se instalará el diorama más grande dedicado a 13 Rue del Percebe, con una imagen en 3D fiel a la aparecida en el núm.23 de la revista Tio Vivo (segunda época, 1961) que también será la portada de 'Mi primer 13, Rue del Percebe', que publicará Bruguera el próximo mes de junio.

En la Escuela Joso, centro de cómic y artes visuales, acogerá una viñeta de 'Lo mejor de Romepetechos' publicado por Bruguera en 2025. Y la sede de Random House, un diorama de de Mortadelo y Filemón inspirado en 'El preboste de seguridad', publicada originalmente entre 1985 y 1986.

Más allá de la ruta dedicada a Francisco Ibáñez, el acto también ha servido para presentar la tipografía digital Ibáñez y ha contado con Iván Casto y Juanjo López, encargados inmortalizar el trazo y manera tan personal de escribir en los cómics. La ruta Ibáñez, que se acompaña con unas tarjetas para sellar en cada lugar donde se exponen los dioramas ya llevan esta tipografía fiel al original. "La letra de mi padre era muy característica, forma parte de su esencia", destaca la hija del historietista. La tipografía Ibáñez acompañará a partir de ahora las ediciones especiales, exposiciones y eventos como esta ruta Ibáñez que estará al alcance del público a partir de este viernes a las 17:00 horas.