Sexenni y el nuevo pop que viene de Lleida: "Empezamos con canciones en castellano, pero decididimos dejar de hacerlas porque no tenía mucho sentido"

Tres discos y un EP. Con estos elementos, Sexenni se ha logrado consolidar en el panorama catalán con más de 100.000 oyentes mensuales en Spotify. Sexenni es una banda formada por seis chicos de Lleida con diferentes ambiciones e intereses, pero unidos por su pasión por la música. Este viernes inician la gira del 2026 en un concierto en la sala Paral·lel 62 y, hace apenas dos semanas publicaron un EP lleno de colaboraciones, ‘Només música’ (Delirics, 2026), que aseguran que, tal como su título indica es “solo música”, sin “estrategias comerciales detrás”. Dos de sus miembros, Xavi Pons, vocalista del grupo y Pep Saula, productor, nos detallan los detalles del proyecto y su visión de la escena catalana.

¿Cómo está siendo la preparación?

Xavi Pons.: Más tranquilos que el año pasado, que era todo un disco, y ahora es un EP, que es más cortito. Hemos cambiado visuales, pero partimos de unos mismos cimientos, y está siendo más fácil, más agradecido.

Pep Saula: Respecto al directo anterior, no cambia nada y cambia todo, por decirlo de alguna manera.

De momento tenéis dos conciertos confirmados para esta temporada. ¿Haréis gira de verano?

P.S.: Evidentemente, sí, sí. Ya hay unos cuantos conciertos confirmados.

X.P.: Todo el verano estaremos con la furgoneta arriba y abajo por toda Cataluña, y este año también por Mallorca, un día.

¿Creéis que es necesario hacer una canción de crítica política como la de ‘Josep Maria’?

P.S.: Creo que es necesario que los artistas catalanes nos posicionemos ante la realidad que está siendo el auge de la extrema derecha en Cataluña. A mí es una cosa que, francamente, me preocupa. Es importante posicionarse, y el pequeño altavoz que cada uno buenamente pueda tener, utilizarlo.

¿Se está perdiendo la política en la música catalana?

P.S.: Yo creo que hubo un momento en el que la música de carácter político estaba muy dentro del ‘mainstream’, también por el momento político que vivía el país. Ahora se sigue hablando de cosas políticas, lo que pasa es que quizá no son cuestiones tan transversales que interpelen tanto a toda la población como podía pasar con el ‘Procés’.

¿Cómo decidisteis quién tenía que estar en el EP?

X.P.: Buscamos a gente que nos cayera bien y con quien tuviéramos ganas de trabajar, porque nos gustaba lo que hacían. También estaba el caso de Miki, que era algo que teníamos pendiente desde hacía años. Pero luego con gente como Sidonie, era gente a la que admirábamos, que nos había llegado, que a ellos les gustaba lo que hacíamos y eso es lo que nos apetecía, principalmente.

¿Qué peso tiene el idioma en vuestros temas?

X.P.: Al principio, cuando empezamos a hacer canciones en castellano, fue algo muy natural. Pero sí que fue una decisión dejar de hacerlas, porque veíamos que no tenían mucho sentido. Al final era un proyecto de 6 personas que hablábamos catalán entre nosotros.

P.S.: Hablamos catalán con nuestro público, íbamos a fiestas mayores donde la gente habla catalán, hacemos entrevistas en catalán, nuestra vida es en catalán.

¿Notáis diferencias cuando vais a diferentes sitios de Cataluña?

P.S.: Sí, en todo. En el horario, para empezar, en cómo es la gente... Nos ha costado mucho ganarnos al público de Girona, por ejemplo.

X.P.: Se nota mucho también en cómo se organizan las fiestas mayores, que esto quizá es algo en lo que la gente no se fija tanto, pero en cómo es el backstage, en cómo son los horarios, en cómo son las empresas de sonido, en todo.

¿Se puede llegar a ver solo la música en la industria catalana?

P.S.: Evidentemente que se puede. Hay gente que lo hace, pero... son muy pocos.

¿Se puede ser músico y vivir en Lleida?

X.P.: La industria está centralizada en Barcelona por necesidad. Como todo en Cataluña, al final...

P.S.: Sí. Una escena cultural necesita superar un cierto umbral de densidad de población para que se den intercambios culturales. Lleida, por mucho que sea la sexta ciudad más poblada de Cataluña, está rodeada prácticamente de un desierto a nivel demográfico. Esto implica que es mucho más difícil que haya una industria y una escena en Lleida. Ahora bien, el hecho de ser de Lleida no debería costar más para tener una carrera artística. Pero es evidente que cuesta más. Y, al principio, teníamos algún tema con el dialecto o con el acento. Ahora ya no.