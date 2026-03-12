Los restos de Alfredo Bryce serán incinerados y esparcidos en el mar donde pasó su infancia

Los restos del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique serán cremados y esparcidos en el mar de la Punta, una zona costera en la provincia portuaria de el Callao, colindante con Lima, según anticipó este miércoles su familia al detallar que así lo manifestó en vida en sus antimemorias.

El autor falleció este martes en Lima a los 87 años y ha sido velado en la Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, y ubicada en el centro histórico de la capital peruana.

Desde la víspera, ahí han acudido a darle un último adiós familiares, amigos y figuras del mundo cultural peruano, como los escritores Gustavo Rodríguez y Fernando Ampuero.

Sus sobrinos informaron a medios locales de que el escritor había expresado en vida que quería ser incinerado y que sus restos se esparcieran en el mar de La Punta, zona a la que tenía "mucho cariño" pues ahí pasó parte de su infancia y de sus últimos años.

El velatorio, que ha sido privado y sin acceso a la prensa, acabará este miércoles por la tarde en el recinto universitario, un lugar, que según expresaron, "representa mucho de lo que fue en vida" el autor de 'Un mundo para Julius' (1970).

Los familiares de Bryce Echenique mostraron su gratitud por las múltiples manifestaciones de cariño recibidas y señalaron que aunque sabían que era un escritor muy querido, su fallecimiento ha reflejado la dimensión real del afecto.

El autor de novelas, cuentos, ensayos y memorias está considerado una de las voces más destacadas de las letras latinoamericanas y es uno de los tres escritores más célebres de la segunda mitad del siglo XX en Perú, junto al premio Nobel Mario Vargas Llosa y al cuentista Julio Ramón Ribeyro.

Durante medio siglo de literatura escribió más de 30 títulos, en los que el humor se filtró desde el principio, tras comprobar que los autores latinoamericanos, especialmente los del 'boom', eran "muy graves, muy serios" y dejaron de lado ese humor, un rasgo característico de los latinoamericanos que él cultivaba en sus obras.