Una 'procesión' de homenaje a Robe indigna a su familia y acaba con intervención policial

Justo cuando se cumplen tres meses del fallecimiento de Roberto Iniesta -murió el 10 de diciembre- familia, amigos y compañeros han firmado un comunicado, difundido por las redes sociales de su discográfica, en el que piden respeto por el músico de Plasencia.

El comunicado llega tres días después de que el escultor Antonio Morán, que ha creado una escultura que recrea al Robe de la portada de Yo, minoría absoluta la llevará a Plasencia y recorriera con ella varios puntos del casco histórico, como la puerta del Sol, la calle del Sol y la plaza Mayor.

Para transportarla, la subió a una mesa con ruedas y, a modo de altar, a su alrededor colocó flores amarillas. También varias personas, entre ellas el escultor, portaban carteles con títulos de sus canciones o letras, como Yo, minoría absoluta; Buitre no come alpiste o Iros todos a tomar por culo.

El homenaje acabó en intervención policial.

Ciudad pequeña

Sin embargo, la iniciativa no ha gustado a su entorno que, en su escrito, no nombra directamente al escultor, su obra o lo ocurrido el sábado, aunque señala, en alusión a Plasencia: "Hay que entender que en una ciudad pequeña viven muchos familiares, muchos amigos y mucha gente que quería a Robe y que está pasando un duelo personal. Encontrarse por la calle con algo que duele y ofende puede afectar profundamente a muchas personas".

No obstante, lo primero que señalan es que, desde su "más profundo sentimiento", quieren "reconocer y agradecer el apoyo que estamos recibiendo desde tantos lugares y de tantas maneras durante estas semanas tan tristes".

Falta de respeto

Además, han querido "dar las gracias por todos los homenajes que estáis realizando en honor a Robe" y señalan que respetan "todo tipo de manifestación artística", pero "siempre que sea respetuosa, que no perjudique a la familia y que no tenga ánimo de lucro".

Sin embargo, afirman que: "Cuando alguien falta al respeto y ofende, duele, duele, duele mucho... y muy adentro. A veces hay situaciones que no terminan bien precisamente por esa falta de sensibilidad y por el atrevimiento de pasar por encima del dolor de familiares y amigos".

Piden responsabilidad y no "circo"

Por eso, lanzan una petición: "Si a todos os conmueve la muerte de Robe, imaginad lo que significa para nosotros. Por favor, sed un poco responsables y poneos en nuestra piel. Nosotros os entendemos y nos gustaría ser entendidos".

Y subrayan que, "si alguien quiere montar un circo de los horrores, que haga un casting a su alrededor más cercano: seguro que encontrará a alguien".

El comunicado termina de nuevo con un agradecimiento: "Gracias de nuevo a todos por vuestro apoyo y por el cariño que estáis mostrando".

El escultor, consternado

Conocido el comunicado, el escultor ha manifestado: "Mi intención desde un principio fue hacer un homenaje a Robe desde el respeto y la admiración. En ningún momento he tenido la intención de causar daño o malestar a la familia ni a la memoria de Robe".

Afirma que está "consternado por el desarrollo de los acontecimientos y por cómo se lo ha tomado la familia. Tanto la escultura como el homenaje lo he hecho desde el corazón".

En todo caso, ha señalado que tiene "la conciencia tranquila de no haber hecho ningún acto para causar dolor a la familia de Robe y me gustaría poder trasladárselo personalmente".

Admirador de su personalidad

Cuando desveló que había hecho la escultura, Morán señaló que era "un gran admirador de la música de Robe y de su personalidad, al menos aquella de los inicios y los primeros discos". Sobre todo, porque representaba "la diferencia, la valentía, el enfrentarse a lo establecido y no importarle mucho las normas".

El escultor ha señalado que conoció personalmente a Robe y se sentía "identificado con él, en la postura vital. Además, su música ha formado siempre parte de mi vida y de la de mis hijos".

La portada del disco

Por eso, cuando falleció, decidió que tenía que "hacerle un homenaje a la altura de su personalidad". El motivo de que optara por recrear la portada del disco Yo, minoría absoluta es que considera que "es la que mejor refleja su postura vital".

Morán ha destacado que el propio Robe estuvo en su casa y ya le planteó la posibilidad de realizar una escultura a tamaño natural, "tomándole el registro de su propio cuerpo". Para ello, necesitaba realizar un molde de escayola y "sacar un vaciado de resina de poliéster con polvo de mármol. Después, cuando están las piezas, se talla".

Sin embargo, "en ese momento, él tenía que pasar por una operación y no se encontraba con fuerzas porque el registro lleva su tiempo y el proyecto se quedó en la conversación".

Dos meses de trabajo

Por esto, tras su fallecimiento, no dudó que era el momento de retomar la escultura."No podía dejar pasar el tiempo y, el mismo día que murió, me puse a hacerla", ha explicado.

Noticias relacionadas

Unos dos meses le ha llevado realizar una pieza a tamaño natural, de unos 1,68 metros de estatura y elaborada en resina de poliéster con polvo de mármol. Ha querido que fuera lo más parecida posible a la portada del disco, por eso, "he tenido que busar el mismo tipo de corona, el collar de perro, y las mismas armas para el cinturón".