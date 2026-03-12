Pitbull en Barcelona y Madrid 2026: fechas, precios y preventa de entradas en Live Nation

El cantante estadounidense Pitbull, también conocido como Mr. WorldWide o Mr. 305 -este último, por el código telefónico de su ciudad natal, Miami (Florida, EEUU)-, ha anunciado recientemente una gira por Europa entre junio y diciembre de 2026.

El artista de origen cubano, que representa la música urbana latina a nivel mundial, le ha dado el nombre de ‘I’m Back’ (‘Estoy de vuelta’, traducido al español) y, con ella, recorrerá gran parte del continente junto a su invitado especial Lil Jon, ganador de varios discos de platino y premios Grammy.

Aterrizando en España

Pitbull llegará a la península Ibérica el 2 de noviembre, dando su primer concierto en Portugal.

El 4 y 5 de noviembre aterrizará en Barcelona y Madrid respectivamente.

Este miércoles han salido a la preventa las entradas para este show en ambas ciudades.

Estas entradas solo las pueden adquirir en preventa los clientes del Banco Santander, con una tarjeta de pago Mastercard, a través de la página web oficial de Live Nation.

Según usuarios de X, el cantante ha provocado ya una cola virtual interminable en tan solo un minuto desde la apertura de la preventa de entradas.

Más entradas y los precios

Este jueves, día 12, se activará otra preventa en la misma web, a las 10 horas, para todos aquellos que se hayan registrado previamente en Live Nation. Esta venta sí que admitirá el resto de tarjetas de pago.

Para quienes no consigan obtenerlas en la preventa, habrá una última oportunidad este viernes, día 13, a partir de las 10 horas. Estas entradas se podrán conseguir a través de esta misma web, también desde Ticketmaster e incluso en la web de El Corte Inglés.

Tal y como informa Live Nation, los precios de las entradas se sitúan desde los 70 euros en grada hasta los 480 euros para experiencias VIP. El resto de precios se pueden consultar en la web oficial de Live Nation.

'I'm Back'

El artista ha tardado 14 años en volver a España para dar un concierto. Su último show fue en 2012 como parte del festival Rock in Rio en Madrid. Aun así, Pitbull sigue siendo uno de los artistas en activo más constantes de su generación.

Su nombre real es Armando Christian Pérez y tiene 35 años. Con esta edad, el cantante ha conseguido llegar a ser una superestrella internacional, ganando un Grammy en 2016 en la categoría de mejor álbum de Rock latino, urbano y alternativo.

Pitbull fundó su propio canal de radio en Sirius XM, llamado Globalization (Globalización, en castellano) y su sello discográfico Mr. 305 Inc.

El movimiento de calvas falsas

En este tour, el artista quiere romper el récord de mayor número de personas en un solo lugar llevando calvas falsas.

Y es que los fans de Pitbull, en cada concierto que van, se disfrazan con calvas de pega en la cabeza y unas gafas de sol, la firma estilística por excelencia del cantante. Así, el artista ha iniciado un movimiento llamado ‘Bald-E' s Unite’ (‘La unión de calvas’, en castellano).