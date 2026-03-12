Netflix confirma la secuela de 'KPop Demon Hunters' tras el éxito de la primera entrega

La película 'KPop Demon Hunters' regresará a Netflix con una secuela oficial, que volverá a estar escrita y dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, según ha confirmado la plataforma de 'streaming' este jueves a través de sus redes sociales.

"Siento un inmenso orgullo como cineasta coreana de que el público quiera más de esta historia coreana y de nuestros personajes coreanos. Hay mucho más en este mundo que hemos construido y estoy emocionada por mostrárselo. Esto es solo el comienzo", ha afirmado Kang.

Por ahora, los fans tendrán que esperar para conocer la trama y la fecha de estreno.

La primera entrega de la película batió todos los récords en la plataforma de 'streaming'. El pasado mes de agosto, el gigante del entretenimiento anunció que la cinta de animación se había convertido en la película más vista de la plataforma con 236 millones de visualizaciones.

Nominada a los Oscar

La película competirá en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original de los próximos premios Oscar, que se celebrarán el próximo domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Además, el trío Huntr/X de la película cantará en la gala.

Noticias relacionadas

Según la información de algunos medios estadounidenses, la actuación empezará con una fusión de instrumentos tradicionales coreanos y danza antes de dar paso a las cantantes Ejae, Audrey Nuna y Reri Ami —las voces reales de la agrupación Huntr/X en la película— para que interpreten el éxito 'Golden', la canción original nominada al premio Oscar.