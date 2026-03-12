Morrissey cancela su concierto en Valencia por no poder dormir debido al ruido de las Fallas

El cantante Morrissey ha cancelado el concierto que tenía previsto ofrecer este jueves en Valencia, en Palau de les Arts Reina Sofía, alegando que no ha podido dormir. Este periódico ha podido saber que el exlíder de The Smiths estaba alojado en un hotel en el centro de la ciudad cerca del cual se había organizado el miércoles por la noche una verbena con música electrónica. El equipo del cantante habría aportado incluso grabaciones de audio para justificar su decisión.

Según fuentes del auditorio, ante la suspensión del concierto, los promotores están hablando con los representantes del artista para buscar una fecha alternativa o, en caso de no lograrla, ver cómo se devolverá el importe de las entradas.

Estado catatónico

En un comunicado, el artista explica que viajó en coche desde Milán hasta la ciudad valenciana durante dos días y que ha llegado este miércoles, pero no ha logrado descansar por la noche debido al ruido de un "festival" cercano, la música tecno a gran volumen y los anuncios por megafonía. Según afirma, esta situación lo dejó “en un estado catatónico”.

El comunicado aclara, no obstante, que el espectáculo no se ha cancelado por decisión propia, sino porque “las circunstancias lo hacen imposible”. El concierto estaba programado para comenzar a las 20:30 horas en Les Arts.

Comunicado de Morrissey. / L-EMV

Se veía venir

La actuación ya estaba rodeada de cierta incertidumbre entre los seguidores del artista, acostumbrados a que Morrissey suspenda conciertos con relativa frecuencia a lo largo de su carrera. Además, el cantante mantiene desde hace años exigencias muy estrictas sobre las condiciones de sus actuaciones, llegando incluso a rechazar festivales en los que se vendan productos cárnicos. Por ello, parte del público temía que el concierto en Valencia pudiera finalmente no celebrarse.

La incertidumbre tiene su base: una página web especializada en el asunto cuenta que a día de hoy el legendario exlíder de The Smiths ha cancelado, pospuesto o recortado 383 conciertos desde que empezó a girar en solitario allá por 1991.

Morrissey sobre el escenario del FIB de 2006. / ROBERT MUNOZ

Del FIB a Islandia: cancelaciones memorables

En la Comunitat Valenciana ya existe un precedente que muchos aficionados recuerdan bien. Fue en 2004, durante el Festival Internacional de Benicàssim (FIB). Con el público esperando y a pocos minutos de subir al escenario, el cantante comunicó telefónicamente que no actuaría por problemas con su vuelo, que lo obligaban a regresar a Londres. La noticia cayó como un jarro de agua fría en una edición que celebraba el décimo aniversario del festival. Eso sí, volvió en 2006 y triunfó.

Aquella cancelación no fue la única que alimentó su reputación de artista imprevisible. En 2014 abandonó un concierto en Varsovia apenas 25 minutos después de empezar porque, según explicó, un espectador había gritado algo “extremadamente ofensivo”. Un año después, en Reikiavik, decidió cancelar directamente su actuación cuando los organizadores se negaron a retirar la carne del recinto durante el concierto, coherente con su militancia vegana pero difícil de digerir para los asistentes.

Noticias relacionadas

También hay episodios más prosaicos, aunque igual de frustrantes para el público: escenarios que consideraba inseguros, problemas logísticos o “razones imprevistas” que han ido engrosando una lista tan larga que incluso existe una web creada por fans dedicada a documentarlas. Un fan de la ciudad californiana de Paso Robles cuenta allí su experiencia: “Se apagan las luces. Empieza el video previo al show. La anticipación crece. Termina el video. Empieza la ovación. Se prenden las luces. Una voz por el altavoz nos informó que debido a una falla en el sistema de calefacción del escenario, Morrissey no se presentaría”.