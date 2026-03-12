Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Nueva York abrirán la temporada de BCN Clàssics

Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Nueva York, su nueva orquesta, abrirán la temporada de Barcelona Clàssics 2026-27 el próximo 12 de octubre en L'Auditori. La Staatskapelle Dresden dirigida por Daniele Gatti, la Royal Concertgebouw con Klaus Mäkela a la batuta, la Filarmónica sueca con Semyon Bychkov al frente de la Orquesta Filarmónica Checa y la genial violinista Anne-Sophie Mutter como solista en un concierto con la Filarmónica de Múnich destacan en la espectacular programación.

L’Auditori y el Palau de la Música Catalana acogerán los conciertos donde destacan obras sinfónico corales. Destacan 'On the transmigration of souls' de John Adams, una intensa pieza compuesta en recuerdo de las víctimas de los atentados del 11-S que el Orfeó Català cantará de nuevo a las órdenes de Dudamel en su primer concierto en Barcelona como flamante titular de la Filarmónica de Nueva York. El programa cuenta también con la 'Sinfonía núm 5' de Prokofiev y una obra de Zosha Di Castri, estreno en España.

'El Mesías' de Händel se escuchará con Emmanuelle Haïm y su formación Le concert d'Astrée, especialista en música barroca el 9 de diciembre y la 'Novena sinfonía' de Beethoven, con la Staatskapelle Dresden y el Orfeó Català con Gatti a la batuta, el 7 de mayo del año próximo. El director italiano dirigirá también a la formación alemana el día 11 con programa Beethoven que incluirá las sinfonías 1, 4 y 5 y el estreno en España de una obra de la compositora Clara Iannotta.

Emmanuelle Haïm. / Marianne Rosenstiehl

Debuts

La nueva temporada permitirá ver en directo por primera vez en Barcelona al japonés Yazuki Yamada que dirigirá el 9 de abril la 'Novena' de Mahler con la Orquesta Nacional del Capitol de Toulouse y a Lajhav Shani al frente de la Filarmónica de Múnich que tocará el 'Concierto para violín en Re mayor' de Brahms con Mutter y 'la Grande' de Schubert.

Kazuki Yamada debutará en Barcelona con la Orquesta Nacional Toulouse. / BCN Clàssics

Como novedad, participan dos orquestas suizas poco vistas en España pero de gran calidad como la Musikkollegium Winterthur que dirige Roberto González-Monjas (11 de enero) y la Sinfónica de Berna, dirigida por Krysztof Ubanski (22 de abril de 2027). El violonchelo será protagonista en ambos conciertos. El primero incluirá un homenaje a Pau Casals en el 150 aniversario de su nacimiento. Contará con el talentoso Pablo Ferrández que interpretará el melancólico 'Concierto para violonchelo en Mi menor' de Elgar y la 'Sinfonía núm 5 en Re Mayor' de Mendelsson. El segundo, con Sol Gabetta como solista cuenta con un programa ruso que incluye el 'Concierto para violonchelo núm. 1' de Shostakovich y 'El pájaro de fuego' de Stravinski.

Un recital de la aclamada pianista Katia Buniatishvili y una actuación de la Sinfónica de Amberes dirigida por Marc Albrecht que ofrecerá con el premiado violinista Augustin Hadelich el 'Concierto núm 1 en Sol menor' de Bruch, tres obras de Richard Strauss y el estreno en España de una obra de Lodeeijk de Vocht, 'In Ballinschap'.

El ciclo Km0 dedicado a intérpretes y a compositores de proximidad contará este año con Cosmos Quartet, la soprano Sabrina Gárdez y los pianistas Naruhiko Kawaguchi, especialista en forte piano, y Alba Ventura.

Los abonos de 12, 7 o 5 actuaciones ya están a la venta. No incluyen tres conciertos extraordinarios, el de Navidad con la aplaudida ADDA Sinfónica de Alicante que dirige Josep Vicent de Navidad con populares obras de Chaicovski, Bernstein y Prokofiev (17 de diciembre); el de los Niños Cantores de Viena (28 de febrero) y el recital de la genial pianista Hélène Grimaud centrado en sonatas de Beethoven y Schubert (18 de mayo).

Los Niños Cantores de Viena durante una actuación. / Lukasbeck

Buenas perspectivas

Esta temporada BCN Clàssics ha superado los 1000 abonados y espera seguir creciendo en su undécima temporada. La actual, que acabará el 28 de mayo, ha contado con una ocupación media en los conciertos del 80%. "El público de la clásica aumenta", han asegurado los responsables de la temporada BCN Clàssics que capitanea Llorenç Caballero. "También en el Palau y el Auditori han tenido un buen año", ha añadido. Aunque la franja principal de su público tiene entre 55 y 65 años BCN Clàssics ha notado también un crecimiento entre los jóvenes menores de 35 años que cuentan con del 50% en los abonos y del 20% en las entradas sueltas.