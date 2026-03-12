La Fundació Miró reordena la obra del artista en base a sus procesos creativos y recupera el Jardín de los Cipreses

"Momento clave" del cincuentenario de la Fundació Joan Miró, en palabras de Marko Daniel, su director general. La institución presentó este jueves 'Círculos', nueva ordenación de la Colección basada en los procesos creativos del artista y que se aleja deliberadamente del relato cronológico o temático tradicional. "Es una manera fresca de acercarnos a un creador tan popular como Miró, siempre desde el conocimiento, la estima y el respeto", dijo Daniel. La reorganización ha sido comisariada por Teresa Montaner, jefa de Colecciones de la fundación, y Marta Ricart, artista e investigadora. La exposición evolucionará a lo largo de dos años, con incorporaciones de obras y enfoques nuevos cada seis meses. En su configuración actual, muestra 102 obras de todas las etapas de Miró, incluidas seis cedidas temporalmente por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 'Círculos' marca la recuperación del Jardín de los Cipreses, con la incorporación de la escultura en bronce 'Mujer', como parte del recorrido museístico.

La escultura 'Mujer', en el reabierto Jardín de los Cipreses de la Fundació Joan Miró / Zowy Voeten

La reorganización de la obra de Miró tiene su punto de partida en la investigación de Ricart sobre la relación entre los procesos creativos del artista y sus espacios de trabajo en Palma y Mont-roig, gracias al Premio Pilar Juncosa que recibió en 2016. Una relación que Ricart describió como "matérica, no conceptual" y que a su juicio alcanzó el punto álgido en el edificio de la Fundació Joan Miró concebido a medida por Josep Lluís Sert, en el que dialogan arte, arquitectura y naturaleza. "Es un espacio privilegiado que nos habla con un lenguaje que todos conocemos de manera consciente o inconsciente", señaló.

Carpeta de trabajo reveladora

El estudio de una carpeta de trabajo de Miró de mediados de la década de 1950 titulada 'Círculo' y en la que el artista relacionaba imágenes del cosmos con formas circulares creadas por el hombre a lo largo del tiempo "corroboró todo la investigación" de Ricart, indicó Montaner. Siempre está muy presente en las muestras de la Fundació Miró la arquitectura de Sert, prosiguió la cocomisaria, pero más que nunca en la relectura de la Colección a la que da título la carpeta 'Círculo', ya que la muestra "explora las conexiones que establecen las obras con el edificio".

La Fundació Miró estrena 'Cercles', nueva ordenación de la obra del artista / ZOWY VOETEN

'Círculos' se divide en 10 ámbitos que ponen en relación la obra de Miró con el espacio de Sert, al tiempo que establecen un diálogo entre piezas aparentemente dispares: 'Lugar', 'Equilibrio', 'Hacer y dejar hacer', 'Circulos' (el conjunto de unas 150 imágenes y dibujos de la carpeta citada, que permite comprender en profundidad los mecanismos artísticos de Miró), 'Abierto y cerrado', 'Ritmo', 'Lejos y cerca', 'Arriba y abajo', 'Pequeño y grande', y 'Dentro y fuera'.

Acciones dentro de la exposición

Anna Manubens, responsable del área de Programación Pública y Social de la Fundació Miró, remarcó que las actividades relacionadas con 'Círculos' "no serán paralelas a la exposición sino que sucederán dentro de la exposición". La plataforma de artistas Fondo ha comisariado 'Un ensayo permanente', proyecto que introduce interludios en la muestra en forma de propuestas escénicas y de audio. La primera correrá a cargo de la coreógrafa Paz Rojo, del 11 de abril al 24 de septiembre. 'Manual para construir castillos en el aire', por su parte, es una cajita con fichas creadas por artistas que invitan a explorar la exposición con el cuerpo, el juego, la mirada y la imaginación.

Noticias relacionadas

Preguntado sobre por qué dejará la dirección de la Fundació Miró en junio, según anunció de manera sorprendente la entidad en febrero, Marko Daniel esgrimió el título de la reordenación: "También hay circularidad en la vida. Es solo el final de una etapa", despejó el balón.