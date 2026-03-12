El documental sobre la reconversión industrial de Reinosa (Cantabria) en los 80 se estrenará en 3Cat

El documental del director cántabro Richard Zubelzu 'Reinosa 1987: El precio de la reconversión industrial' consolida su trayectoria nacional e internacional con nuevas selecciones en festivales de México y Colombia y su llegada a distintas plataformas y espacios de exhibición

La película ha sido seleccionada en el festival internacional mexicano 'On the Road to Tlalocan', que se celebrará en Puebla (México) del 23 al 26 de abril de 2026, donde además se encuentra entre los diez finalistas del certamen.

A este reconocimiento se suma también su selección oficial en el Festival Internacional de Cine Documental Globale Bogotá 2026, que tendrá lugar del 13 al 17 de mayo en Bogotá (Colombia).

Ambas selecciones refuerzan la relevancia de un trabajo que recupera uno de los episodios más intensos de la historia reciente de España: los acontecimientos vividos en Reinosa en 1987 durante el proceso de reconversión industrial. A través de testimonios directos, material de archivo y una mirada que conecta pasado y presente, el documental reconstruye el impacto social, político y humano de aquellas protestas que marcaron profundamente a toda una comarca.

Paralelamente, el documental continúa ampliando su presencia en televisión, plataformas y espacios educativos. Así, el 24 de marzo se celebrará un pase especial en el IES Montesclaros de Reinosa, dentro de la programación de su Semana Cultural.

Además, se estrenará el 4 de abril en 3Cat (Canal 33 - Televisió de Catalunya) y llegará el 10 de abril al catálogo de FlixOlé.

Noticias relacionadas

Actualmente, 'Reinosa 1987: El precio de la reconversión industrial' se encuentra disponible en las plataformas Prime Video y Filmin.