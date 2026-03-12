Estreno de cine
Crítica de 'La hija pequeña': portentosa interpretación de la debutante Nadia Pelliti en una película sobre la identidad sexual y cultural
'La hija pequeña'
Dirección: Hafsia Herzi
Intérpretes: Nadia Pelliti, Park Ji-min, Mouna Soualem
Estreno: 13/3/2026
Puntuación: * * * *
Uno de los aspectos destacados de ‘La hija pequeña’ reside en la interpretación de la debutante Nadia Pelliti, recompensada en el último festival de Cannes. La directora del filme, Hafsia Herzi, es también actriz, y su trabajo meticuloso para obtener lo máximo de la joven protagonista le confiere estilo y prestancia a su propuesta. Porque el argumento lo hemos visto en otras películas francesas de los últimos años: la oposición entre dos culturas distintas -la argelina y musulmana frente a la francesa y laica- y cómo un personaje aún frágil se encuentra escindido entre ambas.
El trabajo de Pelliti es portentoso, más en lo que sugiere con la mirada o el silencio que en lo que dice. La maduración de su personaje es expresada, desde la timidez a la plenitud, en función de cómo se relaciona con las mujeres con las que contacta a través de las aplicaciones de citas. Los conflictos de orden cultural, familiar y religioso están ahí, pero Herzi no carga las tintas dramáticas y prefiere que todo se vaya desarrollando con la misma pausa con la que Fatima, la protagonista, encara los cambios. La periferia parisina y la gran ciudad. El deseo clandestino. La contradicción. La identidad. La cultura. La familia. La pareja. Muchos elementos bien concatenados y mostrados con pausa y naturalidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Centenares de personas despiden en Nueva York a Willie Colón entre aplausos y salsa
- Emmanuel Carrère: 'Me gustó saber que mi madre rechazó colaborar con el KGB sin dudar y con una sonrisa
- Marc Ribas deja 'Joc de cartes' y TV3 ya tiene nuevo presentador
- Sirat' vista desde Marruecos: de decorado, un conflicto
- Calvas, el último estigma estético femenino por derribar: 'Luchamos por visibilizar y normalizar la alopecia de las mujeres; no creas que eres la única
- Las poses y las formas de Gonzalo Miró
- La tienda de discos más pequeña y abarrotada del mundo
- Muere a los 89 años el periodista Raúl del Pozo, cronista político de referencia y escritor