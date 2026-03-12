La Casa Azul anuncia nuevo disco y concierto en Barcelona en marzo de 2027

La Casa Azul ha anunciado el título del que será su próximo álbum, 'Fauna y flora subacuática', de momento sin fecha de lanzamiento, así como dos grandes conciertos en 2027 en los que presentará este nuevo material, el 5 de marzo en el Movistar Arena de Madrid y 13 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Así consta en el perfil en Instagram de este proyecto musical comandado por Guille Milkyway, en el que también se concreta que las entradas para Madrid ya se encuentran a la venta y que las de la ciudad condal lo harán este mismo viernes, 13 de marzo, a partir de las 10 horas. El anuncio llega pocos días después de que La Casa Azul fuese uno de los protagonistas musicales de la última gala de Los Goya, en la que actualizó 'La Bámbola' junto a Ana Mena.

Milkyway, que en los últimos meses formó parte además del jurado de 'Operación Triunfo 2025', ha estado presente asimismo en la actualidad gracias a su trabajo como productor de 'Sirio B', el más reciente álbum de Soleá Morente, y de lanzar el EP 'Con los nudillos' (2024).

En una entrevista en esas fechas por la celebración de los 30 años de historia de La Casa Azul, ya contó que preparaba un nuevo álbum, el primero desde 'La gran esfera' (2019). "Me lo tomo con calma porque sufro y me provoca ansiedad cuando no soy capaz de tirar adelante y cerrar un disco. Vuelven muchas inseguridades y empieza un auto-odio", señaló.