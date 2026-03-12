'El Arquitecto': Mitterrand, la megalomanía francesa y la convulsa historia del Arco de la Défense de París

'El Arquitecto', película francesa que narra la construcción del Arco de La Defensa a las puertas de París, un proyecto marcado por contratiempos y que cambió la panorámica de la capital francesa, se estrena este viernes en España.

La película narra la historia del Arco de La Defensa desde 1983, cuando el presidente francés en aquel momento, François Mitterrand (interpretado por Michel Fau), impulsó un concurso público con el que se concedió la obra a Otto von Spreckelsen (Claes Bang), un arquitecto danés totalmente desconocido en Francia y que tan solo había diseñado pequeñas iglesias.

Con la llegada de Von Spreckelsen a un país desconocido junto a su esposa (Sidse Babett Knudsen), el danés deberá trabajar junto al francés Paul Andreu (Swann Arlaud) para dar forma al arco que culminará el gran proyecto del presidente Mitterrand: un eje de grandes monumentos con el que celebrar el bicentenario de la revolución francesa.

Pese a estar basada en hechos reales, el director de la película, Stéphane Demoustier, aseguró a EFE que 'El Arquitecto' es "una interpretación libre" de lo que realmente sucedió.

"Lo que me interesaba era cómo esta historia resuena en nuestra época y la cuento con la mirada de alguien de hoy. Creo que describe el cambio hacia un mundo en el que aún vivimos respecto a los años 80, que era una época más romántica", dijo Demoustier.

Según el realizador, hoy se carece de "una visión" social como la de entonces porque todo se ha reducido "al prisma de la rentabilidad, del equilibrio económico"; un cambio de paradigma que se precipitó, dijo, "con la llegada de la derecha al poder" en los años 80.

"Lo maravilloso de aquella época era que había un ideal y una visión, por eso se seguían construyendo edificios con la idea, el ideal, el sueño de ofrecer espacios que compartir, espacios comunes. Hoy en día ya no tenemos visión, ya no hay visión europea, ya no hay visión de sociedad", consideró.

Demoustier opinó que el arco ejemplifica, además, la "megalomanía" francesa y el "fracaso" posterior del país, puesto que el mármol original tendía a caerse y tuvo que reemplazarse por granito en 2014, lo cual ve como un reflejo "del fin de una época de grandeza".

Un Gran Arco del siglo XX

En declaraciones a EFE, el coprotagonista de la película Swann Arlaud coincidió con la visión de Demoustier con respecto al también conocido como Gran Arco, y subrayó que el complejo en el que este se construyó, La Defensa, hoy en día son en su mayoría "oficinas comerciales y la mitad de ellas están abandonadas".

"La conclusión es que quizá sea el dinero el que siempre gana y tiene la última palabra, dado que la forma final del Arco ha resultado ser bastante fea", según el actor.

Con 'El Arquitecto', Arlaud dijo haber encontrado un guion "muy inteligente" con el que abordar la "sorprendente" historia del Arco, desconocida para el gran público pese a ser un monumento que "todo el mundo conoce".

Originalmente concebido para alinear su perspectiva con la del Arco del Triunfo y la pirámide del Louvre -construida en torno a la misma fecha- el actor hizo hincapié en el papel que la presidencia francesa de Mitterrand tuvo en la promoción del proyecto: un rol con "algo muy monárquico" que la película satiriza.

"Stéphane (Demoustier) justamente ha logrado meter el dedo en la dimensión cómica que esto puede representar sin llevarlo demasiado lejos, lo cual resulta casi en una comedia de situación", explicó.

A esta particularidad cabe añadir que el actor coprotragonista Claes Bang, que es danés y no sabía francés antes de iniciar el rodaje, memorizó sus frases en el idioma original, algo que, según Arlaud, sirvió para representar mejor la distancia entre los personajes históricos.

"Lo curioso es que eso beneficia al personaje. Es decir, que yo, como actor, intento hacerme entender por Claes Bang, pero yo, como Paul Andreu, intento hacerme entender por Spreckelsen".

El resultado es una cinta que el 26 de febrero pasado ganó dos premios de la Academia Francesa del Cine -conocidos como los premios César-, concretamente a la mejor decoración (Cathérine Cosme) y a los mejores efectos visuales (Lise Fischer), y que en 2025 fue seleccionada para la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes.