Música
La Telecogresca se celebrará este marzo en el Fòrum
La Telecogresca confirma su edición de 2026 en el Parc del Fòrum para el 28 de marzo, a pesar de la controversia con el Ayuntamiento de Barcelona por el incremento del coste de cesión del espacio
ACN
Telecogresca mantiene la edición de 2026 en el Parc del Fòrum, que tendrá lugar el próximo 28 de marzo, y prevé celebrar otras dos en el mismo emplazamiento, como han confirmado los organizadores al ACN. El festival se celebrará después de que en enero los organizadores aseguraron que la Telecogresca estaba en riesgo porque el Ayuntamiento de Barcelona les había incrementado un 250% el coste de cesión del Parc del Fòrum. Unos días después, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, les acusó de querer jugar "las reglas del juego de los mayores". El cartel de este año cuenta con Auxilio, Boikot, La Ludwig Band, Alérgicas al Polen, Mama Dousha, La Élite, Vandal, Periferia, Hadas, Boom Boom Fighters & Cookah P, así como DJ Figue y Drew.
La Asociación Cultural Telecogresca, la entidad encargada de organizar el festival, aseguró a mediados de enero que el Ayuntamiento de Barcelona les había incrementado un 250% el coste de cesión del Parc del Fòrum, aplicando criterios de "macrofestival comercial a una entidad sin ánimo de lucro formada por voluntarios".En un comunicado, lamentaron que la "presión económica", sumada a la "falta de apoyo institucional" ponía en riesgo la celebración del 50 aniversario del evento musical y el futuro del proyecto.
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, acusó unos días después a los organizadores de la Telecogresca de querer jugar "las reglas del juego de los mayores" al tiempo que reivindicarse como una fiesta estudiantil. Marcé negó ninguna "discriminación municipal" e indicó que la solución es que la UPC ayude a la organización. "El Ayuntamiento está hablando con la universidad para hacer frente a los gastos", dijo.
Finalmente, la Telecogresca se celebrará este año en el Parc del Fòrum el 28 de marzo.
